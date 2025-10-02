Leia aqui o DN desta sexta-feira, 3 de outubro

Governo lança pacote das rendas em pleno “apagão” estatístico do INE sobre mercado. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira, 3 de outubro.INE decidiu “suspender temporariamente” a divulgação das Estatísticas das Rendas da Habitação ao Nível Local até ao final de março do próximo ano. Na mesma semana, o Governo apresentou pacote sobre rendas, mas o escrutínio sobre os seus efeitos fica limitada sem a única estatística oficial e pública sobre este mercado.Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.O destaque fotográfico desta primeira página vai para Carlos Moedas em entrevista ao DN: “Quem promete aos lisboetas que vai conseguir construir 4500 casas em quatro anos não sabe o que isso é” Outros temas:- Diplomacia. Governo desconhecia existência de quarto português na Flotilha- Frank Tétart. “Na maioria dos conflitos, a religião é só mais um aspeto, mas por vezes serve de álibi”- Escolhas. Com três juízes com mandato ultrapassado, PSD evita falar em nomeações para o TC- Justiça. Manifesto dos 50 quer respostas sobre Ivo Rosa- Património. Histórico Campo das Salésias a salvo. Belenenses aguarda ofício do Governo- Thierry Frémaux: “O cinema é um instrumento de paz”