Leia aqui o DN desta sexta-feira, 17 de outubro

Britânicos e espanhóis em guerra pelo ‘handling’ no Aeroporto de Lisboa. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira, 17 de outubro.Grupo britânico Menzies, que comprou a Groundforce, contesta o concurso que coloca a South (pertencente à companhia aérea espanhola Ibéria) a um passo de operar o handling em Lisboa, Porto e Faro. Eventuais despedimentos são argumento da MenziesDescarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.Na foto de capa os tesouros nacionais. Coches e berlindas saem do Picadeiro Real e todo o cuidado é pouco...Outros temas:- Paulo Pereira: “O aumento das propinas é completamente irrelevante” - Ucrânia. O roteiro de Trump para a paz: primeiro Zelensky na Casa Branca, depois Putin em Budapeste- Anne Applebaum: “É ainda possível imaginar a vitória da Ucrânia. E lembre-se: a Rússia perde guerras”- Alentejo. Como o PSD está a conquistar o antigo bastião dos comunistas, com 13 câmaras, incluindo duas capitais de distrito- Aniversário: 80 anos. A Polícia Judiciária contada pelas páginas do DN desde a ditadura ao “verão quente” - Bem-estar digital. Nova associação quer conciliar bem-estar social com a Inteligência ArtificialDescarregue no link abaixo a edição eletrónica do suplemento Dinheiro Vivo: