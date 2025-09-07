Leia aqui o DN desta segunda-feira, 8 de setembro

"PS exige que TAP mantenha fornecedores e área de manutenção em Portugal". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira, 08 de setembro.PS coloca novas exigências para apoiar a privatização parcial da TAP. Os socialistas querem que a companhia mantenha a área de manutenção de aeronaves em Portugal e que, além disso, continue a comprar bens e serviços a centenas de fornecedores nacionais, disse ao DN o secretário nacional do PS para a Economia, Empresas, Energia e Digital, Filipe Santos Costa. O PS concorda com as exigências do caderno de encargos da privatização, aprovado quinta-feira pelo Governo, mas vai mais longe na continuidade da manutenção em Lisboa e na compra de bens e serviços a empresas nacionais. E exige que a operação assegure o reembolso dos 3,2 mil milhões do Estado, a médio e longo prazo, via dividendos e da valorização dos 51% que vão ficar na sua posse.Na foto destaque, a reportagem sobre as autárquicas em Setúbal. "Duelo na foz do Sado entre ex-camaradas só tem garantido um desfecho imprevisível".Outro destaque é uma entrevista com Pedro Duarte, candidato à Câmara Municipal do Porto. "Não me lembro de alguém que tenha abdicado de ser ministro para ser presidente da câmara".. Descarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo:.Mais duas entrevistas a não perder:Sónia Sénica: “A imprevisibilidade advém mais de Donald Trump do que de Putin e Xi”Pedro Amaral: “Temos de ser imaginativos e encontrar formas de atrair a São Carlos jovens e famílias”Outros destaques desta edição:Minissérie: Mark Ruffalo, um detetive com bom coraçãoTragédia: Marcelo e José Luís Carneiro dizem que vai caber aos eleitores de Lisboa ‘julgar’ Carlos MoedasEscolas: Projeto criado por brasileiros quer levar educação de direitos humanos aos estudantes - É o destaque do DN Brasil desta segunda-feira.Instabilidade: Crise política aberta por Macron tem novo capítulo. O que o futuro reserva a França?I Liga: Há cada vez menos brasileiros na elite do futebol português e Pepê é o único com carimbo da seleçãoFesta do Avante: Paulo Raimundo diz que mudanças na lei laboral são uma declaração de guerra aos trabalhadores.Veja a capa do DN ao detalhe e boas leituras!