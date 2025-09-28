Leia aqui o DN desta segunda-feira, 29 de setembro

Auditoria deteta falhas no licenciamento de empresas que vão disputar contratos da Defesa. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira, 29 de setembro.Segundo o Ministério da Defesa, foram identificados “atrasos excessivos” no licenciamento de duas centenas e meia de processos, “o que não é compatível com o ritmo de crescimento dos investimentos previstos”. Nuno Melo criou task force com os três ramos das Forças Armadas para reforçar a Direção-Geral de Armamento. Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.A foto de capa vai para crise em França: Zucman. A taxa aos mais ricos que divide os partidos franceses OUTROS TEMAS:- Defesa. Lockheed Martin reage à concorrência europeia: “Gostamos de competição. Vencemos sempre” - Podcast Soberania. Novo regime jurídico responsabiliza gestores. PJ não descarta processos crime por gestão danosa- Impresa. Grupo da família Berlusconi poderá comprar participação maioritária na dona da SIC e do Expresso- Habitação. Privados aplaudem choque fiscal, mas querem rapidez na execução- Xavier Petit. “Gostaríamos de lançar drones dos nossos submarinos. E recuperá-los” - Arte. Zineb Sedira: “Há um aumento do fascismo na Europa. Olhar para trás é muito importante”- Eleições no Benfica. Aposta na formação e em Mourinho quase unem o que o passivo separa