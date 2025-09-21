Leia aqui o DN desta segunda-feira, 22 de setembro

"Meo, NOS e Nowo condenadas a indemnizar 1,6 milhões de clientes". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira. Em destaque fotográfico nesta edição, o reconhecimento do Estado Palestiniano por parte de Portugal e de outros países, como Reino Unido, Canadá e Austrália. "A solução dos dois Estados é a única via para uma paz justa e duradoura", disse Paulo Rangel, o ministro dos Negócios Estrangeiros, a partir de Nova Iorque.Outros temas:- Brasil. Multidões nas ruas contra amnistia a Bolsonaro.- Ensino Superior. Iscte quer programas de recuperação para alunos excluídos.- Indústria. Alemã STIHL investe dez milhões em fábrica de Sintra.- Basquetebol. Mário Gomes: "Portugal não tem basquetebol para o número de estrangeiros que tem"- José Manuel Garcia. "D. Manuel I acabou por ser o primeiro soberano com poder à escala global". Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal: