Leia aqui o DN desta segunda-feira, 16 de fevereiro

"Medicina e Educação batem recorde de vagas no acesso ao Ensino Superior". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira, 16 de fevereiro.Em destaque Central, na imagem de capa, uma reportagem sobre a resposta aos estragos do mau tempo. "Marinha mobiliza mais de 500 militares para responder ao pós-tempestades".Descarregue no pdf abaixo a edição eletrónica do jornal que estará nas bancas:. Outros temas:Telecoms: "MEO e 22 operadoras europeias unem-se contra proposta de banir tecnologia chinesa"Presidência da República: Conselho de Estado também deve deixar de ter os 'ovos todos no mesmo cesto' Entrevista Wang Suoying: "'Os nascidos no Ano do Cavalo têm paixão fogosa, sendo corajosos, autoconfiantes e decididos'".Ensino Superior: "Quatro em cada cinco alunos do Lisbon MBA Católica/Nova SBE são estrangeiros" Conferência de Munique: "UE responde a Rubio: 'Sabemos quem somos e o que defendemos'"Arte: "Miró em diálogo com meia centena de obras da coleção de Serralves"Entrevista Pedro Sousa: "Na Fórmula 1, quando o carro vai para a pista, o risco tem de ser zero"