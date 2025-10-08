Leia aqui o DN desta quinta-feira, 9 de outubro

Investimento em hotelaria ascende aos 650 milhões de euros em 2025. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira, 9 de outubro.Compra de ativos hoteleiros sobe 25% este ano face a 2024. Estrangeiros continuam a ser os principais investidores e a falta de oferta nas grandes cidades e no Algarve tem direcionado negócios para destinos alternativos como os Açores, a Comporta e o Douro.Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.As entrevista do DN a Alexandra Leitão, candidata do PS à Câmara de Lisboa, está em destaque na foto de capa: “O nosso programa é equilibrado. Moedas fala em extremismo para evitar que se discutam os problemas de Lisboa”OUTROS TEMAS:- Autárquicas. Reportagem em Gaia. Habitação e mobilidade dominam campanha e duelo entre PSD e PS- França. PM demissionário aconselha Macron a não dissolver a Assembleia- Estados Unidos. Trump quer prisão de líderes democratas com tropas às portas de Chicago - Desporto. Do artilheiro do AZ ao guardião que travou Bruno Fernandes. O que vale esta Irlanda?- Os Substitutos. Livro de Bernardo Carvalho: “Por causa da internet, você espera que o livro confirme o que já sabe”- Disney. A guerra digital de Hollywood