Leia aqui o DN desta quarta-feira, 10 de setembro

Trabalho sobre o ensino faz manchete do DN deste dia:Percentagem de professores com mais de 50 anos quase duplicou em dez anosEstudo da OCDE indica que "a percentagem de professores com mais de 50 anos aumentou significativamente em Portugal (de 31% em 2013 para 56% em 2023), o que significa que grande parte dos docentes estará perto do topo da carreira. Isso faz com que Portugal seja um dos 38 Estados-membros que integram a OCDE em que os professores ganham, em média, mais do que outros diplomados. Por outro lado, aumentou de 1,6% para 6,5% a percentagem de professores com habilitação própria (sem diploma de ensino) entre os anos letivos 2014/2015 e 2022/2023. São os dados do relatório anual da OCDE Education at a Glance 2025.Na foto principal, a visita do primeiro-ministro à China.Montenegro desafia Xi a pressionar Rússia e este pede trabalho conjunto para melhorar relações com a UE