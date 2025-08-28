Benfica e Sporting com dois tubarões e um bombom cada no sorteio da 'Champions’

Numa prova onde estão presentes os melhores dos melhores da Europa, não se podia sonhar com um sorteio acessível para Benfica e Sporting na fase de liga da Liga dos Campeões, mas os clubes portugueses podem bem queixar-se da falta de sorte.Tanto assim é que as águias vão visitar o Campeão Mundial Chelsea, dos portugueses Pedro Neto e Dário Essugo e do ex-benfiquista Enzo Fernández, num reencontro entre duas equipas que se defrontaram recentemente no Mundial de Clubes \u0007(4-1 para os londrinos após prolongamento); e os leões vão receber o Campeão Europeu Paris Saint-Germain, com uma fação lusa composta pelo ex-sportinguista Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos. Do pote 1 ainda, mais um tubarão para cada: Real Madrid do ex-benfiquista Carreras para os encarnados (na Luz), numa reedição da final da Taça dos Campeões Europeus de 1962, que o clube português ganhou; e Bayern de Raphael Guerreiro para os Bicampeões Nacionais (em Munique), um adversário que traz à memória a humilhação de 2008-09, quando os bávaros levaram a melhor nos oitavos de final da Champions com um agregado de 12-1.Do pote 2, do qual o Benfica fazia parte, surgiu um adversário em comum para os rivais de Lisboa: a Juventus, dos portugueses Francisco Conceição e João Mário. Tanto leões como águias vão a Turim, onde os Vice-campeões Nacionais venceram nas últimas duas visitas. Em Lisboa, o Benfica vai receber o Bayer Leverkusen do seu antigo lateral esquerdo Grimaldo, enquanto o Sporting terá a visita do Club Brugge do português Carlos Forbs, um adversário teoricamente mais acessível - não só do que os alemães, mas também de outros possíveis adversários como Arsenal, Atlético Madrid ou Atalanta.O sorteio do terceiro pote também não foi muito amigo dos lisboetas, uma vez que foi de lá que saiu a ambos o Nápoles do ex-benfiquista David Neres, simplesmente o campeão de Itália, que vai receber o Sporting e visitar o Benfica. Uma má notícia, tendo em conta que havia alternativas bem mais simpáticas como Olympiacos, Slavia Praga ou Bodo/Glimt. Também do pote 3 saíram Ajax (em Amesterdão) aos encarnados e Marselha (em Alvalade) aos verde e brancos.Do pote teoricamente mais fraco, as equipas de Bruno Lage e Rui Borges receberam uma boa e uma má notícia. A boa é que o Benfica vai defrontar os azeris do Qarabag e que o Sporting vai medir forças com o Kairat Almaty dos portugueses Luís Mata e Jorginho, em jogos a realizar em Lisboa, evitando assim viagens bastante longas. A má é que do pote 4 saíram adversários das melhores ligas europeias para os conjuntos portugueses visitarem: Newcastle, no caso das águias, e Athletic Bilbau, no dos leões.. A ordem dos jogos só será anunciada este sábado, de forma a garantir que não haverá conflitos de calendário entre equipas da Liga Europa e da Liga Conferência a jogarem nas mesmas cidades de conjuntos que competem na Liga dos Campeões. O que se sabe, por enquanto, são as datas das oito jornadas: 16 a 18 de setembro, 30 de setembro e 1 de outubro, 21 e 22 de outubro, 4 e 5 de novembro, 25 e 26 de novembro, 9 e 10 de dezembro, 20 e 21 de janeiro e 28 de janeiro.. Duelos de titãs para apreciarAo contrário do que acontecia até 2023-24, o novo formato da Liga dos Campeões providencia obrigatoriamente duelos de titãs já na fase de liga, tendo em conta que cada cabeça de série tem de defrontar duas equipas de cada pote, incluindo o próprio, o pote 1, que tem as oito equipas melhor cotadas no ranking UEFA.Esta época, quem gosta de futebol pode deliciar-se já nesta fase com confrontos como PSG-Bayern, Barcelona-PSG, Real Madrid-Manchester City, Liverpool-Real Madrid, Manchester City-Nápoles, Bayern-Chelsea, Arsenal-Bayern, Inter-Liverpool, Inter-Arsenal, Atlético Madrid-Inter ou Chelsea-Barcelona.. Novas geografias para tubarõesNunca se jogou tanto a norte, nem tanto a oriente como se vai jogar nesta Liga dos Campeões. Os noruegueses do Bodo/Glimt, situados no Círculo Polar Ártico e que se tornam na equipa mais a norte a competir na Champions, serão apadrinhados pela visita, por exemplo, do Manchester City de Ruben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva.Já os cazaques do Kairat Almaty, que se tornam a equipa mais oriental a jogar na liga milionária, terão direito a uma receção ao Real Madrid.Também em estreia estarão os cipriotas do Pafos, dos portugueses Pepê Rodrigues, Domingos Quina e do antigo defesa benfiquista David Luiz, que vão receber, entre outros, o Bayern Munique; assim como os belgas do Union Saint-Gilloise, que vão defrontar em casa, por exemplo, o Inter de Milão.