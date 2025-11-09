TAP muda voos de Luanda para novo aeroporto em 1 de dezembro

A TAP vai transferir os voos em Luanda para o novo Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN) a partir de 01 de dezembro, anunciou fonte da companhia aérea nacional.Segundo o plano anunciado, no dia 01 de dezembro a ligação Lisboa-Luanda já terá como destino o AIAAN, enquanto o primeiro voo Luanda-Lisboa sairá nesse dia ainda do Aeroporto 4 de Fevereiro.No dia 02 de dezembro, será já a vez do voo de Luanda para Lisboa sair a partir do novo aeroporto.Este movimento segue outros operadores que já transferiram os voos para o AIAAN como a transportadora angolana TAAG e a Emirates.O AIAAN foi inaugurado oficialmente em 10 de novembro de 2023 pelo Presidente João Lourenço e dispõe de uma capacidade para 15 milhões de passageiros por ano e 130.000 toneladas de carga, distando cerca de 40 quilómetros da capital angolana.A entrada em operação de voos comerciais começou de forma gradual, iniciando com as ligações domésticas, tendo tido Cabinda como primeiro destino.O até agora principal aeroporto da capital, o Aeroporto 4 de Fevereiro, deverá ser progressivamente deixado para serviços especializados à medida que as operadoras internacionais transferem os seus voos para o AIAAN..Air France-KLM formaliza proposta para compra da TAP nas próximas semanas