OE2026: Governo aposta 442 milhões de euros na promoção internacional do turismo e quer novas rotas aéreas

O governo vai investir 532 milhões de euros num plano bipartido de promoção turística de Portugal. "A estratégia do Governo é estruturada em dois pilares: a projeção do destino Portugal no mundo, potenciando os ativos endógenos (conforme disposto na Agenda Transformadora), e a promoção do turismo a nível regional, como instrumento de coesão territorial", lê-se na proposta do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), entregue esta quinta-feira, 9 de outubro, no Parlamento.A maior fatia do orçamento é alocada à componente internacional, denominada de 'Projeção do destino Portugal no Mundo' e cuja dotação ascende aos 442 milhões de euros, O Executivo pretende, desta forma, desenvolver um conjunto de ações, como o lançamento de um programa específico de expansão de conectividade aérea em articulação com parceiros nacionais e regionais, que visa incentivar a abertura de novas rotas aéreas diretas economicamente sustentáveis.Reforçar a internacionalização das empresas do turismo e das marcas nacionais e consolidar Portugal como um destino de topo nos mercados internacionais de maior valor, aumentando a notoriedade e reputação da marca Portugal em todo o mundo, são outros dos objetivos explanados no documento.A nível interno, o Governo apostará na promoção do turismo regional com um investimento de 90 milhões de euros que serão alocados a três objetivos: dinamizar a oferta de viagens fluídas e diminuir a pegada de carbono do transporte turístico, através da melhoria da acessibilidade interna sustentável, alinhada com a oferta de ligações ferroviárias rápidas e mais ecológicas entre os principais polos turísticos; incrementar a inovação e a transição digital nas empresas e nos destinos e acelerar a transição das empresas para a sustentabilidade e a regeneração do território.O governo prevê ainda o lançamento de uma Agenda de Inovação para o Turismo, definindo áreas prioritárias de inovação (como turismo inteligente, experiências imersivas, sustentabilidade, entre outras) e identificando incentivos e programas de apoio a projetos inovadores. Esta Agenda servirá para orientar o financiamento a startups e projetos de I&D. Estão ainda previstas calls específicas para turismo nos programas de inovação aberta já existentes e a criação de uma competição internacional para atrair, para Portugal, empresas e soluções inovadoras no setor", lê-se ainda.