Nvidia investe 5 mil milhões de dólares na Intel e estabelece parceria para chips

A Nvidia anunciou esta quinta-feira, 18 de setembro, um investimento de 5 mil milhões de dólares (cerca de 4,24 mil milhões de euros) na Intel, um movimento estratégico que a posiciona como uma das maiores acionistas da histórica fabricante de chips norte-americana. O acordo, que surge na sequência de uma intervenção da Casa Branca para garantir uma participação maciça do governo federal na empresa, fez disparar as ações da Intel em 25%, noticia a Reuters.Com este investimento, a Nvidia passará a deter cerca de 4% da Intel. A parceria visa o desenvolvimento conjunto de chips para computadores pessoais e centros de dados, com o objetivo de reforçar as capacidades no campo da inteligência artificial e da computação. O acordo exclui, no entanto, que a unidade de fabrico da Intel (a sua "foundry") produza os chips de computação da Nvidia. Ainda assim, a "foundry" da Intel será responsável por fornecer os processadores centrais e a tecnologia de encapsulamento avançado para os produtos que venham a ser desenvolvidos em conjunto, escreve aquela agência noticiosa.O CEO da Nvidia, Jensen Huang, revelou que a sua empresa tem vindo a avaliar a tecnologia da Intel há quase um ano e esclareceu que, embora a administração Trump não tenha tido envolvimento direto no negócio, teria sido favorável ao mesmo.Este novo pacto representa um balão de oxigénio para a Intel, que tem enfrentado dificuldades e passou por uma reestruturação recente, incluindo a nomeação de um novo CEO, Lip-Bu Tan, em março. O capital agora injetado soma-se a um investimento de 2 mil milhões de dólares (cerca de 1,70 mil milhões de euros) do Softbank e a 5,7 mil milhões de dólares (4,84 mil milhões de euros) do governo dos EUA.Riscos para os rivaisA aliança entre as duas gigantes americanas representa um potencial risco para concorrentes como a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) e a AMD. Analistas ouvidos pela Reuters consideram que esta parceria pode redefinir o posicionamento da Intel no setor da Inteligência Artificial. David Wagner, gestor de portfólio na Aptus Capital Advisors, sugere mesmo que, a longo prazo, "a TSMC pode ter o maior risco para a sua operação".A Nvidia pagará 23,28 dólares (19,75 euros) por acção da Intel , um valor ligeiramente abaixo do preço de fecho de quarta−feira, de 24,90 dólares (21,13 euros) , mas acima dos 20,47 dólares (17,37 euros) pagos pelo governo dos EUA. As ações da Nvidia, por sua vez, subiram 3,8% esta quinta-feira.