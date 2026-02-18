Google lança o Pixel 10a: novo telefone de gama média com IA de topo

A Google oficializou esta quarta-feira, 18 de fevereiro, o lançamento do Pixel 10a, o mais recente reforço da sua linha de smartphones. Este modelo de gama média, que se posiciona como uma oportunidade equilibrada dentro do ecossistema da marca, integra o processador de topo da empresa californiana, o Tensor G4, num corpo mais compacto e sustentável.O Pixel 10a mantém a abordagem estética do antecessor, o 9a, da traseira completamente plana, permitindo que o telemóvel repouse de forma estável em qualquer superfície. A icónica barra da câmara foi integrada de forma suave, o que facilita o manuseamento diário e o deslize para dentro do bolso.No campo da sustentabilidade a marca afirma que este é o Pixel da série "A" com mais materiais reciclados até à data. Pela primeira vez são utilizados cobalto, cobre, ouro e tungsténio reciclados na sua construção. A estrutura é em alumínio 100% reciclado, enquanto o painel traseiro mate utiliza 81% de plástico reciclado. As cores desta temporada (um elemento variável todos os anos) são o Neblina, Obsidiana, Framboesa e Lavanda.Ecrã Actua mais brilhanteO dispositivo vem equipado com um ecrã Actua de 6,3 polegadas (POLED), que oferece agora um brilho de pico de 3000 nits, uma melhoria de 11% face ao modelo anterior, de acordo com o fabricante, o que deve garantir visibilidade total mesmo sob o sol intenso de verão. A taxa de atualização é variável, de 60Hz a 120Hz, para assegurar uma navegação fluida em todas as aplicações.No interior, o chip Tensor G4 trabalha em conjunto com 8 GB de RAM e o novo Android 16. A bateria de 5100 mAh (típica) suporta agora carregamento rápido de 45W, permitindo atingir metade da carga em cerca de 30 minutos. Em termos de autonomia, o prometido são mais de 30 horas de uso normal.Fotografia com assistência GeminiO sistema de câmaras inclui um sensor principal de 48 megapíxeis (MP) e uma ultra grande angular de 13 MP. Este ano, a grande novidade é a introdução do Assistente de Câmara, que utiliza modelos Gemini para analisar o cenário em tempo real e sugerir melhorias na iluminação e composição.As ferramentas de edição de IA foram também expandidas: o "Melhor Take Automático" analisa múltiplos frames para garantir que todos os elementos do grupo estão a sorrir, enquanto a funcionalidade "Adiciona-me" permite que o fotógrafo se junte à foto de grupo posteriormente através de fusão de imagens por IA. Além disso, agora é possível editar imagens simplesmente descrevendo a alteração pretendida através de linguagem natural no Google Fotos.Comparação com o Pixel 9aRelativamente ao seu antecessor, o modelo anterior contava com um brilho máximo de 2700 nits, ganhando agora o ecrã mais brilho (3000 nits), consolidando-se como o ecrã mais luminoso da categoria. A durabilidade física também foi reforçada, trocando o antigo Gorilla Glass 3 pelo mais resistente Gorilla Glass 7i. A eficiência energética é outro ponto de rotura, com o Pixel 10a a quase duplicar a velocidade de carregamento com fios (dos 23W para os 45W) e a introduzir funcionalidades críticas de segurança e conectividade, como o SOS por satélite e a compatibilidade da Partilha Rápida com o sistema AirDrop dos iPhones.Estas adições são feitas com a Google a manter a mesma estratégia de preços: o valor de lançamento do Pixel 10a é idêntico ao do 9a na sua estreia, cerca de 560 euros na versão base.Tal como acontece com todos os modelos Pixel atualmente, o 10a tem suporte para sete anos de atualizações de sistema operativo, segurança e as exclusivas "Pixel Drops". O telefone já estará disponível para pré-encomenda e tem chegada oficial às lojas e operadores nacionais marcada para o dia 5 de março.