A criação de "silos" divididos de computadores quânticos, por questões de soberania de dados, é paradoxal relativamente à necessidade de as redes informáticas comunicarem para evoluir.
Computadores quânticos estão na nuvem. E o mundo divide-se em blocos de medo

Enquanto o Japão abre as portas do hardware quântico ao público via internet, as potências mundiais aceleram a construção de “muralhas” tecnológicas para proteger a soberania dos seus dados.
Ricardo Simões Ferreira
