Avaria em central hidroelétrica deixa várias zonas do Alto Minho sem eletricidade

Uma avaria na central hidroelétrica no lugar de France, freguesia de Sopo, Vila Nova de Cerveira, está a deixar sem eletricidade, desde cerca das 12:20, várias zonas do Alto Minho, revelou a proteção civil.Segundo fonte do Comando Sub-regional do Alto Minho da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção civil (ANEPC), citada pela agência Lusa, a falta de luz faz-se sentir, entre outras zonas, em Caminha, Vila Praia de Âncora, Vila Nova de Cerveira, Ponte de Lima.No local estão nove operacionais, entre Bombeiros e GNR e uma equipa da E-Redes.Por volta das 14:47, a E-Redes estimou à agência Lusa que dentro de uma hora seria restabelecido o fornecimento de eletricidade a várias zonas do distrito de Viana do Castelo.Fonte da empresa não avançou com a causa da avaria na central hidroelétrica em Vila Nova de Cerveira.