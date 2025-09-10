Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Avaria em central hidroelétrica afeta Alto Minho
Avaria em central hidroelétrica afeta Alto MinhoD.R.
Economia

Avaria em central hidroelétrica deixa várias zonas do Alto Minho sem eletricidade

Falta de luz faz-se sentir, entre outras zonas, em Caminha, Vila Praia de Âncora, Vila Nova de Cerveira, Ponte de Lima.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Uma avaria na central hidroelétrica no lugar de France, freguesia de Sopo, Vila Nova de Cerveira, está a deixar sem eletricidade, desde cerca das 12:20, várias zonas do Alto Minho, revelou a proteção civil.

Segundo fonte do Comando Sub-regional do Alto Minho da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção civil (ANEPC), citada pela agência Lusa, a falta de luz faz-se sentir, entre outras zonas, em Caminha, Vila Praia de Âncora, Vila Nova de Cerveira, Ponte de Lima.

No local estão nove operacionais, entre Bombeiros e GNR e uma equipa da E-Redes.

Por volta das 14:47, a E-Redes estimou à agência Lusa que dentro de uma hora seria restabelecido o fornecimento de eletricidade a várias zonas do distrito de Viana do Castelo.

Fonte da empresa não avançou com a causa da avaria na central hidroelétrica em Vila Nova de Cerveira.

Eletricidade
avaria
Alto Minho

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt