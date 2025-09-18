Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
António Mota, condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa, em junho de 2025, com as insígnias da Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.
António Mota, condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa, em junho de 2025, com as insígnias da Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.Rui Ochoa / Presidência da Repúbica
Economia

António Mota doa 28% da dona da Mota-Engil aos quatro filhos

A decisão surge poucos meses depois de António Mota ter deixado o conselho de administração da Mota-Engil, onde já tinha sido substituído na vice-presidência pelo filho Manuel
Rui Frias
Publicado a
Atualizado a

António Mota, o histórico empresário que durante décadas liderou a Mota-Engil, deu mais um passo no processo de afastamento da gestão e transferiu para os quatro filhos 28% do capital da Mota Gestão e Participações (MGP), a sociedade familiar que controla a construtora fundada pelo pai.

Em comunicado enviado à CMVM, a MGP confirmou que o engenheiro cedeu 1.789.780 ações, em partes iguais, a Manuel, Maria Sílvia, Maria Inês e Maria Luísa, filhos de António Mota. Cada um passou assim a deter 447.445 ações da holding.

A decisão surge poucos meses depois de António Mota ter deixado o conselho de administração da Mota-Engil, onde já tinha sido substituído na vice-presidência pelo filho Manuel. Agora, também na MGP, foi este filho quem ocupou o lugar do pai na administração da sociedade.

A família continua, no entanto, com a mão firme sobre a empresa. A MGP mantém o controlo da maior fatia do capital da Mota-Engil, detendo 40,32% do total das ações.

António Mota começou na empresa como estagiário em 1976. Cinco anos depois já assumia a direção-geral da então Mota & Companhia e, em 1995, sucedeu ao pai na presidência. Foi o grande impulsionador da internacionalização que levou a construtora portuguesa a integrar o grupo das 25 maiores da Europa.

Em janeiro de 2023, tinha passado a presidência executiva da Mota-Engil para o sobrinho Carlos Mota Santos.

Empresas
Mota-Engil

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt