António Mota doa 28% da dona da Mota-Engil aos quatro filhos

António Mota, o histórico empresário que durante décadas liderou a Mota-Engil, deu mais um passo no processo de afastamento da gestão e transferiu para os quatro filhos 28% do capital da Mota Gestão e Participações (MGP), a sociedade familiar que controla a construtora fundada pelo pai.Em comunicado enviado à CMVM, a MGP confirmou que o engenheiro cedeu 1.789.780 ações, em partes iguais, a Manuel, Maria Sílvia, Maria Inês e Maria Luísa, filhos de António Mota. Cada um passou assim a deter 447.445 ações da holding.A decisão surge poucos meses depois de António Mota ter deixado o conselho de administração da Mota-Engil, onde já tinha sido substituído na vice-presidência pelo filho Manuel. Agora, também na MGP, foi este filho quem ocupou o lugar do pai na administração da sociedade.A família continua, no entanto, com a mão firme sobre a empresa. A MGP mantém o controlo da maior fatia do capital da Mota-Engil, detendo 40,32% do total das ações.António Mota começou na empresa como estagiário em 1976. Cinco anos depois já assumia a direção-geral da então Mota & Companhia e, em 1995, sucedeu ao pai na presidência. Foi o grande impulsionador da internacionalização que levou a construtora portuguesa a integrar o grupo das 25 maiores da Europa.Em janeiro de 2023, tinha passado a presidência executiva da Mota-Engil para o sobrinho Carlos Mota Santos.