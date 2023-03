Trabalhadores dos impostos manfestam-se frente ao Conselho de Minisros de Faro

O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) marcou para esta amanhã, a partir das 9 horas, um protesto em frente à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR), em Faro, se excecionalmente se vai reunir o Conselho de Ministros.

O protesto terá o mote "Sem trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira não há Estado Social", segundo comunicado enviado às redações, e insere-se na greve parcial convocada para este mês, "para as primeiras três horas e últimas três da jornada de trabalho - e que será renovada por iguais períodos mensais, até ao final do ano ou até que o STI veja as suas reivindicações atendidas", segundo a nota.

A concentração desta manhã contará com a presença da presidente do STI, Ana Gamboa. É o segundo dia do protesto nacional dos trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), contra "a desvalorização profissional, a degradação e desorganização dos serviços e a falta de funcionários", como descreve o STI, questões que, segundo o sindicato "redundam no iminente colapso do sector".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Além disso, prossegue o STI, esta instituição vai promover, nas próximas semanas junto a serviços de várias localidades do país e também em aeroportos, ações de rua para o esclarecimento dos cidadãos.