O que não perder na Web Summit 2022

Em pouco mais de uma década, a Web Summit tornou-se num dos maiores eventos de tecnologia do mundo - e o maior em termos de empreendedores -, fazendo a ligação entre a geração futura e as ideias que estão a mudar o mundo.

E é já a partir de 1 de novembro que tem início mais uma edição da Web Summit que, pelo menos durante uma semana, põe o radar tecnológico mundial sobre Lisboa e sobre Portugal.

Estarão presentes mais de 70 000 participantes, 2 300 startups, 300 empresas expositoras, 1 120 investidores, mais de 900 oradores, mais de 2500 jornalistas. Todos têm um interesse comum: falar do futuro e de como a tecnologia o irá definir.

Muito irá acontecer durante esta semana. O evento deste ano é composto por 26 palcos com algumas novidades como o palco Influencer, o palco Crypto (um regresso), o palco Verified, o palco Book Summit e o palco Security Summit. Em conjunto com os restantes 21 palcos, são o reflexo dos temas que estão a moldar o futuro da nossa sociedade e do nosso planeta. Iremos ouvir falar de Sustentabilidade, Inteligência Artificial, Robótica, Desporto, Moda, Musica, Finanças, Software, Marketing e muitos outros temas.

Com tantas startups, empresas, palcos, temas e oradores fantásticos, torna-se difícil escolher o que não queremos perder. É, aliás, por esta razão que nós recomendamos sempre a todos os participantes que planeiem a sua agenda com algumas semanas de antecedência.

Neste sentido, partilho alguns dos momentos que eu não quero perder na edição deste ano da Web Summit e que já coloquei na minha agenda na app.

Dia 1, será a sessão de abertura da Web Summit, na qual participarão o Sr. primeiro-ministro de Portugal, António Costa, o Sr. presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e teremos um convidado muito especial que, infelizmente, ainda não posso divulgar, mas que não posso perder.

Dia 2, o executivo Mark MacGann, responsável pelos Ficheiros Uber, irá conversar com Paul Lewis, diretor de jornalismo de investigação do The Guardian, e falar pela primeira vez desde a publicação dos ficheiros Uber. Também no mesmo dia, os influenciadores Lottie Moss, Michelle Phan, Michael Le, Hyram Yaboro, Brad Mondo, Daniel Markham e Reid Hailey, mundialmente conhecidos e com forte impacto no sector dos criadores de conteúdos - juntam-se ao CEO da OnlyFans para discutir como monetizar o seu próprio conteúdo fora das populares plataformas de UGC (user generated content), como o TikTok.

Dia 3, o co-fundador da OpenSea, Devin Finzer, falará sobre as recentes dificuldades por que atravessa aquele que é um dos maiores marketplaces de NFT mundiais e qual a sua estratégia para garantir o crescimento futuro da empresa e do ecossistema NFT.

Dia 4, temos o CEO da Doodles que, apesar de os mercados de criptomoedas e NFT não terem conseguido recuperar das fortes perdas bem como da ausência de procura por estes ativos, lidera uma empresa que está a desafiar os mercados com valorizações de mais de US$ 700 milhões.

A mudança climática é, claramente, uma das questões mais prementes que o nosso planeta enfrenta. E a crise energética que enfrentamos em nada tem ajudado a combater as alterações climáticas. Os consumidores querem e exigem formas de energia mais limpas e sustentáveis. No dia 3 e dia 4, os CEOs de alguns dos maiores fornecedores de energia - OVO, GALP e EDP - vão falar sobre a transição energética e o que esperar do mercado energético nos próximos anos.

Ainda na temática da sustentabilidade, a não perder também a ativista climática Sophia Kianni (Dia 2), que irá certamente desafiar as empresas de energia e os líderes mundiais a corrigir o curso do planeta. Juntam-se a ela as mais de 200 startups IMPACT que usam a tecnologia para lidar com as mudanças climáticas e que estão na Web Summit a apresentar soluções tecnológicas altamente promissoras para salvar o nosso planeta.

De dia 1 a 4, tal como todos, passarei grande parte do meu tempo a falar com as fantásticas startups, empresas e investidores presentes no evento, partilhando ideias e perceber que soluções estão a caminho para resolver os nossos atuais e futuros problemas. Serão horas e horas certamente bem passadas e que me deixarão sempre com aquele pensamento: porque não pensei eu nisto?