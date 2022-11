O Futuro da Mobilidade Urbana começa agora

A mobilidade urbana é um dos grandes desafios da nossa sociedade nos dias de hoje. A crescente sobrelotação das cidades representa uma verdadeira dificuldade à mobilidade sustentável. Por esta razão, as soluções de mobilidade dedicadas às cidades, que ajudam a promover uma mobilidade urbana sustentável, eficiente, digital e multimodal com o objetivo de criar cidades limpas e livres de emissões de CO2, estão a tornar-se cada vez mais necessárias.

De acordo com dados do nosso último relatório Mobilidade como um Serviço (MaaS), os carros estão estacionados aproximadamente 95% do tempo e espera contar-se com mais 10 milhões de carros até 2025. Estes veículos irão ocupar um espaço equivalente ao tamanho da cidade de Dublin. Na FREE NOW estamos conscientes de que a necessidade mais premente das nossas cidades é um menor volume de carros. Numa cidade de mobilidade puramente partilhada, seriam necessários menos de 10% dos veículos existentes. Isto ajudaria a eliminar os engarrafamentos, reduzir as emissões de CO2 em um terço, devolver aos cidadãos o espaço das cidades, tornando-as mais habitáveis.

Desde o início da nossa operação, a FREE NOW sempre se destacou pelo seu compromisso constante com a mobilidade urbana sustentável e a sua estratégia de zero emissões, que visa atingir zero emissões de carbono até 2030. Para o conseguir, criou o seu plano de ação, que se concentra na promoção da eletrificação da sua frota e na integração de novos serviços de mobilidade sustentável. Juntamente com estes parceiros, estamos a proporcionar aos utilizadores um ecossistema de mobilidade urbana totalmente integrado. Ainda assim, o transporte de passageiros através da app é e continuará a ser o nosso serviço principal. Espera-se que o mercado da Mobilidade como um Serviço (MaaS) cresça para 300 mil milhões de euros até 2030. A multimobilidade continuará, assim, a ser uma grande tendência para a FREE NOW.

Estamos constantemente a observar como as necessidades de mobilidade da sociedade estão a mudar rapidamente em toda a Europa e temos testemunhado grandes efeitos na crise de saúde pós-covid e as suas consequências na mobilidade.

De acordo com dados do último relatório Mobilidade como um Serviço, com o trabalho híbrido a transformar os padrões de deslocação ao longo dos últimos dois anos, a procura de cidades mais verdes e de viagens mais rápidas aumentou. No entanto, o primeiro passo para uma mudança urbana com menos congestionamento de trânsito vai passar pela substituição de automóveis particulares para opções de mobilidade mais flexíveis, individuais e sustentáveis. Através de um inquérito da FREE NOW, constatámos que 78% dos portugueses querem que as suas empresas promovam alternativas de mobilidade sustentável para reduzir rapidamente as emissões. Ao mesmo tempo, apenas 1 em 4 inquiridos afirma que a sua empresa está atualmente preocupada com as emissões causadas pela mobilidade dos seus colaboradores, que se deslocam para o trabalho ou em viagens de negócios.

No que diz respeito à FREE NOW, continuaremos a trabalhar para sensibilizar as empresas de que é fundamental para a sua estratégia empresarial e retenção de talento oferecer opções de transporte sustentáveis aos seus colaboradores, que já o estão a exigir. De facto, 53% dos portugueses admitiram que se deslocariam mais frequentemente ao escritório se houvesse um orçamento de mobilidade. O carro, enquanto símbolo de status está a perder terreno, com o estudo a revelar que 57% dos portugueses abdicariam do carro da empresa e 78% dos colaboradores a exigir que as suas empresas reduzam ativamente as emissões e promovam alternativas de mobilidade mais ecológicas. Portugal é o terceiro país da Europa a considerar o orçamento de mobilidade como um fator de atração a ser oferecido pelos empregadores.

Entre outras tendências no setor, destaco a expansão das frotas com emissões zero, o objetivo de promover uma mobilidade urbana mais sustentável e multimodal, e, assim, uma regulamentação mais favorável e propensa a apostar em medidas que encorajem soluções de mobilidade com baixo impacto ambiental. Do mesmo modo, vão surgir no mercado novos modelos de subscrição e novas fórmulas para as empresas, tais como o orçamento da mobilidade, que é estabelecido como um benefício sustentável para os colaboradores e as empresas. Se olharmos para o futuro, sabemos que a mobilidade não vai incluir apenas os automóveis, pelo que se irá basear em parcerias e integrações de serviços. Neste contexto, vamos continuar a trabalhar para oferecer numa única aplicação todas as opções para uma mobilidade sustentável.