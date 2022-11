No stand da Siemens na Web Summit é possível mergulhar numa quinta submarina

A Siemens está presente na Web Summit e quer mostrar o caminho para o metaverso industrial. A empresa alemã está a apresentar o seu portfólio e também as aplicações práticas da sua plataforma de negócios digital aberta, a Siemens Xcelerator. De forma a apelar aos visitantes as atividades são complementadas com várias iniciativa e demonstrações relacionadas com o metaverso industrial.

Como explica o Chief Technology Officer e Chief Strategy Officer da Siemens AG, Peter Körte, através da Siemens Xcelerator "podem ser rapidamente resolvidos problemas do mundo real através da cooperação, colaboração e cocriação - e onde estão a ser criados novas ideias e novos modelos de negócio".

E, de modo a demonstrar as potencialidades do metaverso digital, a empresa "está, pela primeira vez, a proporcionar aos visitantes da Web Summit uma experiência digital imersiva do projeto Nemo"s Garden", explica a Siemens em comunicado.

