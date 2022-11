Ministro da Economia anuncia 90 milhões para apoiar startups

Web Summit Lisboa é a cidade da Web Summit e a Web Summit está apaixonada pela cidade. Foi desta forma que o ministro da Economia e do Mar começou o seu discurso na abertura de mais uma edição da Web Summit, no Parque das Nações. António Costa e Silva aproveitou a ocasião para anunciar 90 milhões de euros para apoiar startups com negócios digitais e ambientalmente sustentáveis. "Nos próximos dias vamos lançar um financiamento de 90 milhões de euros para vouchers digitais e ajudar três mil startups nos próximos quatro anos", disse o governante. As incubadoras também serão apoiadas para melhorarem a prestação de serviços a estas empresas.

O ministro sublinhou que, fruto da presença da Web Summit em Portugal criou-se, nos últimos sete anos, um ecossistema de inovação. Não é por acaso, lembrou António Costa e Silva, que temos, hoje, o maior número de unicórnios em proporção do PIB (produto interno bruto). Sem esquecer que o valor das tecnológicas aumentou 15 vezes nos últimos anos.

Para António Costa Silva, Portugal transformou-se numa combinação de surf e tecnologia, de bom tempo e startups tecnológicas, de sol mas também de soluções inovadoras. O ministro assinalou um outro feito português: o facto de 65% da nossa energia ter origem nas renováveis. "Somos um dos países que mais rapidamente está a fazer a transição", afirmou.

O ministro destacou ainda que Lisboa acolhe a sede da Agência Europeia para o Empreendedorismo e que com a revisão da lei de startups Portugal terá uma das leis mais agressivas para este tipo de empresas.

"A tecnologia pode ajudar a resolver os problemas que enfrentamos", afirmou António Costa e Silva, que acrescentou que precisamos de mudar o paradigma das cidades. "Sem isso não conseguiremos lutar contra as alterações climáticas", referiu de forma convicta.

Um ano depois de ter pisado o palco da Web Summit pela primeira vez, na altura como recém-eleito presidente da autarquia lisboeta, Carlos Moedas regressou este ano para mostrar que cumpriu algumas das promessas feitas sobre sustentabilidade e inovação.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa falou dos compromissos da cidade em relação à neutralidade carbónica e a promessa para a criação de uma "fábrica de unicórnios". "Sabem o que aconteceu [após o anúncio na última edição]? No dia a seguir, os partidos políticos e a opinião pública disseram que era impossível", apontou.

"Alguns chamaram-me tonto", disse ainda, antes de confirmar que o projeto está em funcionamento e que tem hoje perto de uma dezena de startups em incubação no Hub Criativo do Beato. "Queremos transformar esta cidade num sítio onde o impossível conhece o possível", sublinhou.

"Confiamos no Elon Musk para gerir o Twitter"

O fundador e CEO da Binance foi um dos convidados da sessão inaugural da cimeira tecnológica, onde aproveitou para esclarecer os motivos para ter participado, com Elon Musk, na aquisição do Twitter. "Queríamos suportar o discurso livre. O Twitter sempre foi uma comunidade que dá voz aos utilizadores", assegurou em resposta às questões colocadas por Lisa Jackson, editora do The Times.

Na semana passada, a conclusão do negócio de compra do Twitter por Musk surpreendeu o mundo depois de meses de avanços e recuos. A Binance integrou o consórcio para a aquisição, tendo contribuído com cerca de 500 milhões de dólares, e Changpeng Zhao diz que acredita na visão do fundador da Tesla para aquela que é uma das principais redes sociais. "Confiamos no Elon para gerir o Twitter", sublinhou, garantindo que "é uma plataforma muito importante" e que o objetivo deste investimento é preservar a liberdade.

Nos últimos dias, o Twitter anunciou que passará a cobrar 8 dólares mensais pela verificação das contas na plataforma - assinaladas com um símbolo que indica a sua confiabilidade. Zhao diz que apoia as decisões de Elon Musk e não se mostra preocupado com a rentabilidade do negócio a curto prazo. "Queremos é saber do potencial a longo prazo da plataforma. Estamos muito confiantes de que o Twitter será uma plataforma muito mais forte daqui a 10 ou 20 anos", perspetivou.

Ainda durante a conversa com Lisa Jackson, Zhao falou sobre o "crash" do mercado de criptomoedas no primeiro semestre do ano e sobre a queda no valor dos ativos que se tem verificado desde abril. "A cripto é, talvez, o único ativo estável neste momento de incerteza", respondeu, lembrando o histórico da bitcoin desde 2014 e sublinhando que, apesar dos vários crashes, o preço tem vem vindo a aumentar.

Tecnologia ao serviço do "terror"

A sessão de abertura da cimeira tecnológica foi encerrada por uma convidada surpresa que se revelou ser a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska. "Confesso que no que concerne à tecnologia sou apenas uma utilizadora", disse, acrescentando que a tecnologia tem o poder para mudar o mundo. Basta ver o que está a acontecer na Ucrânia, em que a Rússia põe a tecnologia "ao serviço do terror", sublinhou a mulher do presidente da Ucrânia, numa intervenção marcada pela emoção.

"As bombas russas deliberadamente escolhem alvos civis", constatou a mulher de Volodymir Zelensky que acrescentou que as especialidades e os conhecimentos técnicos de pessoas como as que participam na Web Summit estão hoje no campo de batalha, na Ucrânia. No entanto, outros tantos "ajudam o país a recuperar", acrescentou, afirmando que "vocês também podem ajudar a parar este terror".