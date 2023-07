Mark Bourke: "Não vemos qualquer tensão na área do crédito hipotecário"

Mark Bourke, CEO do novobanco, na sede do Novo Banco em Lisboa.

Entrou no Novobanco como administrador financeiro em 2019 e no ano passado substituiu António Ramalho como CEO da instituição, da qual o Fundo de Resolução detém 13,04% e o Estado português 11,96%, e que ontem apresentou lucros do primeiro semestre de 373 milhões de euros, um aumento de quase 40% face ao ano passado. Mark Bourke diz que a economia portuguesa está num bom momento e que não vê "qualquer eventualidade" de o banco vir a pedir mais dinheiro ao abrigo do mecanismo de capital contingente.

Como é que encara o futuro do Novobanco a partir de agora e nos próximos meses?

Bem, nos próximos meses, é mais do mesmo. Penso que nos últimos dois anos e meio atingimos nove ou dez trimestres de rentabilidade e temos vindo a construir a nossa posição como banco. Concentrámo-nos completamente em ser um banco de retalho e de PME, um banco puramente português, e estamos muito concentrados em fazer aquilo em que somos bons e não fazer mais nada, o que provou ser uma fórmula muito apropriada. Penso que, em termos económicos, Portugal está num bom momento. Está a ter um desempenho relativamente melhor do que praticamente todos os outros países da UE, uma vez que o facto de ser um país da periferia ocidental o fez tornar-se muito popular, beneficia enormemente do turismo, o nosso setor industrial é bastante forte, estamos a ver muito pouca tensão nele e somos o tipo perfeito de jogo puro nisso porque servimos e agora investimos fortemente na reconstrução de uma rede de retalho. Está tudo remodelado. É uma espécie de omnicanal, como o call center online, o nosso serviço de balcão e do lado empresarial estamos a recuperar com sucesso o terreno em que sempre fomos especialistas, como um banco de serviços para PME, como se pode ver nos últimos dez trimestres. No ano passado, verificámos que gerámos muito capital, mas metade desse capital provinha de coisas que tivemos de fazer para criar capital, a fim de garantir que atingíamos os níveis exigidos pelo regulador. Agora, o que se vê é que nos dois primeiros trimestres foram gerados 200 pontos base de capital, pelo que 373 milhões representam 2% da geração de capital e o importante é que provêm das operações subjacentes do banco. Continuamos a fazer exatamente o que temos vindo a fazer, não nos distraímos e continuamos a construir a nossa posição.

Os bancos têm vindo a apresentar lucros muito bons. Acha que a pressão para aumentar os impostos sobre o sistema bancário vai crescer?

Penso que, independentemente da economia em que se esteja, um setor bancário lucrativo será tributado, ou qualquer outro setor lucrativo será tributado, e tributado de forma adequada e penso que, se for subtributado e os impostos forem recuperados, isso afetará o sistema financeiro, uma vez que tem de ser suficientemente remunerado com capital. Agora, a curva das taxas de juro está a normalizar, pelo que se começa a assistir a um nível de rentabilidade e penso que os bancos terão de render mais do que o seu custo de capital para investir. Se olharmos para toda a Europa, isso é provavelmente 12% e penso que temos um nível de tributação adequado para um setor que é estável, bem-sucedido e que cumpre a sua função no sistema financeiro.

A vossa margem de juro cresceu bastante. Como é que se explica esse crescimento?

Temos dois lados da margem de juro, há o lado dos ativos e o lado dos recursos ou dos depósitos e 55% da carteira é empresas e o resto é de retalho, sendo que a carteira de retalho é essencialmente de hipotecas e a carteira de empresas é de empréstimos a médio e longo prazo. O nosso standard seriam empréstimos de cinco a sete anos do lado empresarial, que seriam ajustados de acordo com a Euribor, e dependendo do contrato podiam ser revistos a três, seis ou doze meses. O que está a acontecer é que, à medida que as taxas de juro aumentam, há um efeito de desfasamento e, depois, os empréstimos são reavaliados à medida que a data de vencimento das hipotecas aumenta. No que respeita aos depósitos, o que vemos é efetivamente uma repercussão dos depósitos e isso também vai continuar a crescer.

Até onde?

Não se pode dizer exatamente, mas é uma boa notícia.

A taxa de juro média dos depósitos em Portugal está muito abaixo da média da zona euro. Como é que acha que a situação vai evoluir até ao final do ano? No novobanco estão a planear aumentar as taxas de juro dos depósitos?

Portugal tem sido provavelmente uma das bases de depósito mais baixas, mas isso é uma questão de tempo. Se tivermos um mercado competitivo, essencialmente, conseguiremos obter uma repercussão agora. A repercussão nunca será completa, caso contrário a banca não existiria, porque tem sempre de haver uma diferença entre o que se paga e o que se empresta. Penso que, recentemente, nos empréstimos do lado do retalho, estamos a cerca de 30% ou 37%, é o que mostram os preços dos nossos depósitos recentes. Por isso, vai continuar a subir um pouco e, depois, se as taxas de juro estabilizarem, provavelmente estabilizarão, se a história servir de referência, e é assim que planeamos o negócio. Os depósitos a prazo pagarão provavelmente 30% de quaisquer que sejam as taxas de juro ou 40% a longo prazo. É isso que planeamos e é por isso que pensamos que a margem de juro líquida irá provavelmente subir um pouco mais e depois descer um pouco mais e depois deverá estabilizar. É esta a questão, como disse, respondendo do lado macroeconómico, temos duas histórias diferentes, tanto no setor empresarial como no retalhista. No setor empresarial, não estamos a falar de contas de exploração, pagamos por depósitos a prazo e temos vindo a pagar por depósitos e isso é negociado numa base individual. No retalho, temos novos produtos, mas pagamos dependendo do prazo, mas podemos pagar até 2,5% e, em certos casos, pagamos até 3%. Depende do período de tempo durante o qual o cliente vai depositar o dinheiro connosco. Temos, portanto, um conjunto de produtos diferentes para períodos diferentes, mas penso que, em termos gerais, a média continuará a aumentar, o que resulta do facto de termos um mercado competitivo.

Numa entrevista recente, Fernando Medina sugere que os bancos poderiam remunerar melhor os depósitos das famílias. Concorda com isso?

Nunca vi ou estive numa economia em que os políticos não dissessem que os bancos podiam fazer melhor. E a resposta é sempre a mesma, desde que não exista um oligopólio, ou seja, o domínio de um ou dois bancos, um cenário em que não exista um mercado competitivo, em que não se consegue chegar a um nível de preços que remunere o cliente e que mantenha o modelo de negócio do banco a funcionar... É preciso tempo e também é preciso estabilidade. Depois de onze subidas consecutivas, temos de chegar a um patamar em que as taxas de juro se estabilizem e o mercado encontre um nível relativamente competitivo, em que os bancos possam efetivamente obter um retorno sobre o capital, as pessoas possam a obter um ganho decente sobre as suas poupanças e nós possamos continuar a conceder empréstimos.

As alterações nos certificados de aforro tiveram alguma influência na evolução dos depósitos?

Essa é uma questão muito interessante, porque houve uma mudança recente, uma vez que a remuneração dos certificados passou de 3,5% para 2,5%, da série E para a série F e passaram de um máximo de 250 mil para 50 mil. Esse impacto não se reflete nestes resultados porque é demasiado cedo. Mas 12 mil milhões de depósitos foram para os certificados de aforro nesse período de tempo, por isso o que aconteceu connosco foi que esperávamos perder depósitos no primeiro trimestre, esperávamos perder cerca de 300 a 400 milhões, o que é o tipo de despesa natural e o padrão de despesa do retalho e das empresas, mas estávamos 850 ou 900 milhões abaixo no final, e depois reconstruímos à medida que voltámos, mas isso é novamente o preço da concorrência.

Então o que é que aconteceu no segundo trimestre?

Voltámos a crescer, descemos quase mil milhões e voltámos ao ponto em que estamos, apenas 200 milhões abaixo do que começámos o ano, o que é uma combinação da recuperação nas empresas e no retalho. E no retalho tínhamos uma série de novos produtos com prazos muito diferentes e para diferentes tipos de retalho, mas não há dúvida de que onde perdemos seria para os certificados de aforro e que tinha diminuído antes da mudança de preços. Agora que o preço mudou, o efeito diminuiu ainda mais.

Agora que estão livres do plano de reestruturação, têm alguma aquisição ou venda em vista?

Vou voltar ao início: a primeira coisa que sabemos muito bem é o que somos. Trata-se de um banco muito simples e direto, e isso é muito importante quando se trata de saber como nos preparamos para, por exemplo, um IPO [sigla em inglês para Oferta Pública Inicial] e se somos uma história de investimento 'limpa'. Por isso, continuaremos a estar focados em Portugal e a concentrar-nos totalmente no facto de querermos ser o banco de retalho e o banco das PME, e poderíamos ter feito aquisições antes disto. Agora, podemos fazer aquisições e expansões em qualquer área em que não tenhamos competências. Assim, por exemplo, na gestão de ativos, nos pagamentos, coisas em que é mais fácil comprar do que fazer. Não estou a pensar em nenhum processo importante de aquisição, mas vamos procurar e procuramos coisas que possam preencher essas competências. Mas não nos vamos tornar um banco diferente, a fazer coisas diferentes em mercados diferentes.

E há interesse de outros bancos no Novo Banco? Já começou a reunir-se com Miguel Maya, por exemplo?

Não vemos absolutamente nenhuma evidência de interesse, nem de bancos portugueses, nem de bancos espanhóis. Há muita conversa na imprensa, mas não há absolutamente nada que a sustente.

Então estão concentrados numa IPO?

Exatamente, em fase de preparação para uma IPO. O mais provável é que toda a gente saiba que o nosso proprietário é a Lone Star e o seu modelo de negócio é comprar e vender, e vender no dia em que se compra. Do ponto de vista bancário, o mais provável e, na minha opinião, o mais fácil de gerir, o que se pode visar é uma IPO. Toda a gente fala de consolidação, mas muitas vezes isso não acontece durante anos e anos e anos. Por isso, preparámo-nos para continuar a competir e a ganhar no mercado, uma vez que a saída provável seria uma IPO. E uma IPO é cada vez mais atrativa em termos da história de Portugal e da nossa história como banco, que é um jogo puro perfeito e que, mais uma vez, faz parte da simplicidade e elegância da história do capital que estamos a construir.

E agora é a altura certa para o fazer?

Não. A banca ainda está muito abaixo, quer dizer, penso que passaram de uma média de 1 a 0,3 vezes o valor contabilístico e agora estão a meio caminho, e o mercado de IPO está internacionalmente morto há alguns anos. A única coisa que se pode dizer é que os mercados reabrem sempre. A única coisa que não se pode dizer é quando. Por isso, temos duas coisas a fazer: uma é reconstruir o banco, o que penso que estamos a 80% do caminho, e a segunda é certificarmo-nos de que o nosso negócio é compreendido pelas pessoas a que acabamos por vender, isto é, às grandes casas de investimento. Penso que a preparação da pergunta é interessante, porque teria sempre de construir um historial de definição de objetivos, de cumprimento e superação dos mesmos ao longo do tempo, se quisermos interagir com os investidores. Nos últimos seis meses demos um salto significativo nessa preparação num contexto público, emitindo dívida de nível dois.

E a razão pela qual digo que foi bem-sucedido é porque acabámos por fixar o preço a um nível que nos dá efetivamente crédito por termos uma notação de crédito três níveis acima da nossa, se compararmos ou olharmos para nós e para as comparações com outros bancos. A credibilidade no mercado é muito mais alta do que teria esperado a esta altura, significa que estamos mais preparados, significa que ao nível operacional o banco tem estado constantemente a construir em direção a isso. O nosso trabalho é estarmos prontos quando os mercados estiverem abertos.

O que é que seria uma saída bem-sucedida para a Lone Star?

Uma IPO, se acontecesse.

A Lone Star pagou mil milhões pelo Novobanco...

Por 75% do interesse económico. Não posso falar pelos acionistas, nem sonharia com isso e provavelmente não estaria aqui sentado amanhã se começasse a falar pelos acionistas, teria de lhes fazer essa pergunta, mas preparar-se para algo como uma IPO e obter bons resultados seria conseguir 25% ou 30% de uma IPO.

Como é que o Novo Banco se comportou nos testes de stress [pergunta feita antes de se conhecerem publicamente os resultados]?

Temos de olhar para trás e lembrar-nos de duas coisas sobre os testes de stress: uma delas, é que vai ter um cenário que é consideravelmente mais penalizador do que o anterior, em termos de choque nos lucros, em termos de PIB, em termos de todas as várias alavancas. O outro aspeto baseia-se numa situação histórica. Portanto, baseia-se no balanço fixo, pelo que o teste de stress nos dará um resultado, que é um grande nível de esgotamento de capital e, claramente, partimos de um ponto muito mais forte do que no último teste de stress, mas os resultados serão os resultados. Não creio que o mercado reaja de qualquer forma a eles, mas não creio que vá ser um resultado que a faça pensar que é um resultado fantástico para o sistema português, porque simplesmente pega num balanço e diz que se fizermos as seguintes coisas perdemos uma quantidade significativa de capital, e vamos perder porque teríamos os resultados. O banco estava numa posição diferente. Efetivamente, desliga o desempenho do banco e depois olha para o balanço e consome o seu capital. É um mecanismo que nos diz o que qualquer um pode analisar.

Mas globalmente, o sistema bancário português está mais resiliente?

A primeira coisa que penso que aconteceu foi uma espécie de recalibração completa do montante de capital que é preciso deter. Depois, a segunda coisa foi a aplicação do LMR [requisitos de capital], que basicamente diz que, em caso de falência, é necessário ter um balanço que possa ser efetivamente reinflacionado, de modo que isso mudou. Antes da crise financeira do início da década de 2000, as pessoas estavam a olhar para três a 4% do capital. Atualmente, as pessoas têm 16% de capital. Portanto, quatro vezes mais capitalizado em todo o sistema. O que aconteceu agora é que toda a gente se concentra no modelo de negócio. Se tivermos apenas 16% de capital, se tivermos um choque suficiente, perdemos tudo. Atualmente, a atenção centra-se na rentabilidade e na sustentabilidade do modelo de negócio, e penso que agora, com um ambiente de taxas de juro muito mais normalizado, temos um sistema bancário sustentável. Mas só agora é que isso aconteceu. E nós somos o exemplo perfeito de um banco gradualmente recapitalizado ao longo de cinco, seis anos, literalmente ponto a ponto, e tendo literalmente um regulador a trabalhar connosco semana a semana para reconstruir esse capital. Só agora está muito mais estável, mas só agora chegou a esse ponto e também o ambiente está agora muito mais normalizado e não subsidiado por coisas como a TLTRO.

Considera que haverá riscos no crédito hipotecário em Portugal?

Atualmente, se olharmos para a economia portuguesa, está a ir melhor, e muito melhor em muitos casos, do que a média europeia. Por isso, o PIB vai para 3%, sendo constantemente revisto em alta, a inflação está a ser melhor. A inflação ibérica, porque está um pouco mais desligada da inflação dos preços da energia e da oferta da Europa de Leste, também está melhor. Portugal, tal como toda a Península Ibérica e, provavelmente, talvez em menor grau, a Itália, é facilmente um grande beneficiário de uma espécie de boom do turismo, de uma economia de serviços muito forte e de um mercado de emprego que também é muito resistente e não é por as pessoas se terem demitido. Por isso, o desemprego manteve-se em baixa, mas o emprego continuou a subir, pelo que o cenário de base central é razoavelmente benigno, e isso parece-me bastante positivo.

Quando se olha para o que se passa no nosso banco e na nossa carteira, não vemos qualquer tensão na área do crédito hipotecário. Há um diálogo político muito grande sobre isto, mas a realidade é que não estamos a ver isso. Temos 200 mil hipotecas, tivemos cerca de 9000 conversas sobre taxas, não sobre reestruturação, de facto, 90% dessas conversas têm simplesmente a ver com renegociação de taxas e isso aconteceu, mas não com stress dentro do sistema. Por isso, não estamos a ver isso e o que estamos a ver reflete-se muito nesses números, ou seja, não há criação de novos empréstimos hipotecários não produtivos. Se as taxas de juro subirem para seis ou sete por cento, os intervenientes serão diferentes, se as taxas de juro descerem novamente, os intervenientes serão muito diferentes do ponto de vista bancário, mas penso que o que estamos a ver - com a única ressalva de que terá de se desenrolar durante talvez mais um ano ou talvez mais seis meses para se chegar a um equilíbrio -, não estamos a ver isso, não estamos a ver indícios disso. E penso que, onde estamos, há apoio suficiente para as pessoas que estão em dificuldades no tipo normal de regras do sistema.

Como olha para a intervenção governamental neste domínio?

Tem havido sucessivas intervenções do governo e há outra intervenção em preparação. Já o disse anteriormente, em dezembro, que tudo o que isto fez foi essencialmente codificar o que consideramos ser uma boa prática em termos bancários. Significa que tivemos de fazer mais em termos de abordar clientes que, segundo os nossos cálculos, talvez estejam sob stress, mas os resultados de que acabei de falar não são um grande dilúvio ou afluxo de novas hipotecas em stress. O ponto principal que defendemos sempre é que não é preciso distorcer o mercado se as pessoas estão a ser assistidas, isso é uma coisa, mas se distorcermos o mercado ameaçamos efetivamente a capitalização do mesmo. Porque, em última análise, é preciso ter capital no mercado bancário e para o atrair é preciso ter um conjunto estável de regras. Apoiar as pessoas deve ser do interesse do banco, deve ser do interesse do cliente e deve estar no diálogo político, e estará em qualquer país.

Que soluções estão a apresentar aos vossos clientes mais vulneráveis?

As principais soluções são as que seriam de esperar. Há moratórias ou prorrogações de prazo ou renegociação efetiva do preço. São os tipos fundamentais de tolerância que se utilizam. Mas 90% das 9000 conversas foram simplesmente uma redução da taxa de juro.

Considera que uma taxa fixa ou mista é uma solução possível?

Penso que isso é interessante, porque existem dois ou três tipos diferentes de mercado no contexto europeu, além de ser muito impulsionado pela tradição, é também a forma como as pessoas estão habituadas e parece ser muito difícil de mudar. Portanto, culturalmente, este é um mercado de 95% a taxa variável, perdemos as taxas fixas e a aceitação é consistentemente baixa. Se olharmos para um mercado como o do Reino Unido ou da Irlanda, onde estou familiarizado, a experiência é exatamente a mesma, são 90% de taxa variável. Depois, temos o mercado francês ou o alemão, que não só fixam esta taxa, como a fixam para toda a duração da hipoteca, penso que é muito mais cultural esta questão de ter uma taxa fixa ou variável. Mas deveria estar sempre disponível para os empréstimos existentes.

Mas uma taxa fixa temporária poderia ser uma solução?

As pessoas deveriam poder pedir a sua hipoteca e dizer "gostaria de uma taxa fixa" e deveriam poder fazê-lo a dois anos, três anos ou cinco anos.

Qual é a vossa estratégia relativamente a novos empréstimos?

Oferecemos fixo e variável. Penso que, de um ponto de vista puramente comercial, se limitarmos o custo de amortização de um crédito fixo, ou seja, se limitarmos o custo de interrupção e alguém tiver um prazo longo, torna-se muito difícil, em termos estruturais, ter um mercado de hipotecas fixas, porque se as trocarmos por 40 anos e depois houver uma limitação de 2% no custo de interrupção, nunca se desenvolverá, porque os produtos não podem ser colocados no mercado, porque, essencialmente, há demasiado risco de perda. E as pessoas que precisam de mais certezas devem, de facto, optar por uma solução fixa, quer tenham uma solução fixa para três anos ou cinco anos e depois a renovem, ou estejam à procura de uma solução fixa para todo o prazo da hipoteca. Ou seja, na medida em que se pode gerir eficazmente os aumentos e diminuições, é pura gestão financeira pessoal.

Quais são as suas previsões relativamente à subida das taxas de juro do BCE? Vão estabilizar este ano e começar a descer, como acredita o FMI?

Não quero sentar-me aqui e fingir que sou uma espécie de vidente do futuro. A única coisa que podemos seguir é que, se olharmos para a curva da Euribor, ela diz-nos que o mês de setembro é o ponto mais alto e que ronda os 3,8 ou 3,9, contra os atuais 3,7 e depois desce para 3,4 e 3,7 nos próximos dois anos. Portanto, a opinião do mercado sobre o que está a acontecer é que atingimos o pico e isso implicaria mais uma subida depois da que acabámos de ter. E depois estabilidade e talvez uma descida lenta. Esta é a parte em que estou a arriscar uma opinião pessoal, porque, normalmente, o mercado sobrestima na subida e subestima na descida. Portanto, é muito mais provável, penso eu, que se estabilize em vez de descer subitamente muito depressa, mas tudo vai depender da inflação, e eles são muito hawkish, porque os alemães sempre tiveram uma forte alergia à inflação..

O que pensa da pressão do governo sobre o BCE para que seja mais moderado nas taxas de juro?

Não vou fazer qualquer comentário sobre os governos e o que pensam sobre as taxas de juro. Penso que é importante dispor de instituições fortes e independentes que elaborem efetivamente a política monetária da UE.

Este tipo de afirmações políticas são difíceis de compreender?

Não, não, são completamente fáceis de compreender e são inevitáveis. Mas é por isso que instituições independentes fortes que gerem a política monetária e têm a confiança dos mercados são muito importantes.

Como evoluiu o vosso rácio NPL (crédito malparado) no segundo trimestre?

Descemos ligeiramente e estabelecemos um objetivo de menos de 4,5%. Vamos provavelmente reiterar e manter esse objetivo, em última análise, onde gostaríamos de estar é algures entre os 2 e os 3%, mas diria que provavelmente atingiremos cerca de 3,5% ao longo do nosso plano de negócios. Penso que temos duas coisas: temos os créditos não produtivos e temos o setor imobiliário. Ambos se aproximarão de um nível muito normalizado. Venderemos uma quantidade significativa do nosso setor imobiliário, passaremos de 600 milhões para, provavelmente, entre 100 e 200 milhões até ao final deste ano, esperemos e o nosso NPL, se o conseguirmos baixar um bocadinho mais para esses 3%, excelente, mas 3,5% é uma meta interna.

Há algum resultado do litígio com o Banco de Portugal e Fundo de Resolução?

Para voltar ao próprio Acordo de Capitalização Contingente (ACC), estamos agora num ponto em que os nossos níveis de capital estão significativamente acima do nível exigido. Por isso, não vejo qualquer eventualidade em que estejamos a pedir ou a procurar qualquer coisa ao abrigo do ACC no futuro. Há disputas, como seria de esperar ao longo de um contrato de sete anos, é essa a situação atual e já disse que acho que seria bom que o ACC fosse encerrado. Seria bom porque, mais uma vez, seria um impedimento a menos para a preparação de uma IPO.

O Tribunal de Contas, num relatório do ano passado, disse que o novobanco foi gerido para maximizar o financiamento público. O que tem a dizer sobre isso?

Há um contrato ao abrigo do ACC. A forma como está estabelecido é que há um montante máximo de perdas que podem ser reclamadas, que era de 3,89 mil milhões de euros. Na verdade, as perdas foram superiores a esse valor. E reclamámos, se não tivéssemos um nível de capital específico e tudo isso é completamente auditado numa base anual. Foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, em termos de funcionamento do ACC, é um instrumento engenhoso. Colocou capital e, de facto, como abordagem para a recapitalização gradual do banco, penso que é o tipo de instrumento mais inteligente que já vi. Deixem-me dar-vos outro exemplo, que é o que normalmente acontece nestes casos. Uma grande quantia de dinheiro, 20 mil milhões de euros entraram no banco no primeiro dia e isso era demasiado, como se veio a verificar, era mais do que o necessário. E isso veio a verificar-se talvez oito anos mais tarde em termos de libertação de provisões. Neste caso, o ACC foi desenvolvido de forma que exatamente o montante que era necessário entrasse no banco quando era necessário e permitiu-lhe manter um nível de capital que lhe permitiu reconstruir-se. O governo recapitalizou, essencialmente, ao nível exato que era necessário. Assim, penso eu, e não tive nada a ver com isso, não estou a receber nenhum crédito por isso, penso que foi um mecanismo muito, muito inteligente.

Do ponto de vista dos contribuintes portugueses, pensa que vender o novobanco à Lone Star foi uma boa solução?

O que sei, e não estava cá, é que houve uma série de processos de venda e acho que um ou dois não funcionaram, e depois, finalmente, venderam à Lone Star.

Existe alguma possibilidade de o Estado português recuperar capital injetado novobanco?

Deixem-me juntar as duas peças. Ou seja, se foi bom vender a uma pessoa ou a outra e se o Estado pode recuperar capital. Penso que os resultados, que são um banco bem-sucedido, que está de facto a servir e a sair-se muito bem no mercado e que, ao longo de cinco ou seis anos, se reconstruiu, são um testemunho da decisão do sistema de o fazer. Se este banco é agora um ativo valioso e o governo detém 25% [Direção-Geral do Tesouro e Finanças tem 11,96% e o Fundo de Resolução 13,04%] e, na medida em que recupera esses 25%, sim, será uma recuperação significativa, na minha opinião.