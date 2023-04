Mais de 260 mil perdem direito ao cheque de 125 euros

Cerca de 261 mil portugueses elegíveis para o apoio de 125 euros, mais 50 euros por filho, perdem este mês o direito a receber o cheque que começou a ser pago exclusivamente por transferência bancária em outubro do ano passado pela Autoridade Tributária, revelou esta terça-feira o ministro das Finanças, Fernando Medina, durante uma audição parlamentar pedida pelo Chega. Ausência de conta bancária ou IBAN inválido ditam a exclusão da medida.

O governante começou por fazer o balanço da medida: "Neste momento, já receberam os apoios 4,6 milhões de pessoas, o que corresponde a mais de 95% dos potenciais beneficiários". Quanto aos restantes 261 mil, "depois da última tentativa em abril, a Autoridade Tributária deixará de fazer novas tentativas, não sendo possível identificar as razões da falha na transferência que se tentou fazer desde dezembro por várias vezes", esclareceu Medina.

Em fevereiro, estavam identificados cerca de 22,6 mil IBAN inválidos. A este valor, acresce um universo de cerca de 239 mil pessoas sem qualquer registo de IBAN junto da AT", esclareceu, no início do mês, o Ministério das Finanças.

O apoio criado para ajudar a mitigar o impacto da inflação dirige-se a todos os titulares de rendimentos brutos até 2700 euros por mês ou 38 700 euros por ano.

