Pub

A procura por pessoal deverá ser 30% a 40% mais elevada do que no período homólogo do ano passado, prevê a Randstad.

Depois dos reforços de Natal, que chegam a representar acréscimos de pessoal na ordem dos 50%, as lojas estão a reforçar equipas para a época de saldos. A procura por pessoal deverá ser 30% a 40% mais elevada do que no período homólogo do ano passado, prevê a Randstad.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia