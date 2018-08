Cristina Ferreira vai ganhar mais do que Balsemão

A transferência do ano: Cristina Ferreira muda-se para a SIC

É uma das maiores contratações da década na televisão portuguesa e não é só por meter ao barulho o nome de Cristina Ferreira. Com a mudança da TVI para a SIC, a apresentadora vai ganhar 80 mil euros por mês. A empresária vai mesmo receber mais do que Francisco Pedro e Francisco Pinto Balsemão e mais do que toda a administração da estação de Carnaxide.

