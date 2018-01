Pub

A cerveja estrela do Super Bock Group fez um upgrade na sua presença no festival que, na sua 7.ª edição em Portugal, está a reinventar-se

Há dois anos testaram o terreno do Parque da Bela Vista como cerveja oficial. Em 2018, a Super Bock aumentou a pressão: é o novo patrocinador do Rock in Rio (RiR) Lisboa. "É um movimento natural. Vai dar mais visibilidade à nossa intervenção e proporcionar experiências diferentes aos amantes da música que vão ao RiR. A capacidade de ativação que teremos como patrocinador é mais ambiciosa do que como mera cerveja oficial", explica Rui Lopes Ferreira, CEO do Super Bock Group, a antiga Unicer.

