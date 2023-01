Custo de vida e confrontos geopolíticos são riscos que o mundo enfrenta nos próximos anos

A próxima década pode ser incerta e turbulenta. A crise do custo de vida, os confrontos geopolíticos e a falha nas políticas contra as alterações climáticas são principais riscos que a população mundial vai enfrentar nos próximos anos. São estes os pontos principais de alerta que o Global Risks Report 2023, do Fórum Económico Mundial, identificou e para os quais frisa serem necessárias ações coletivas urgentes "antes que os riscos atinjam um ponto de viragem."

Esta 17ª edição do relatório - levado a cabo com a Marsh McLennan e o Zurich Insurance Group - baseou-se nas opiniões de mais de 1200 especialistas mundiais em riscos, decisores políticos e líderes empresariais.

Como revela o documento, atualmente a preocupação e riscos maiores são as crises energéticas, inflacionistas, alimentares e de segurança, causadas primeiro pela pandemia e depois pela guerra na Ucrânia. Devido a estes fatores, e segundo os intervenientes no relatório, os próximos dois anos vão ser dominados pelos riscos de recessão; crescente sobre-endividamento; crise do custo de vida; sociedades polarizadas devido à desinformação e à má informação.

