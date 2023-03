Cozinhas do Pingo Doce vão fornecer mais 40 restaurantes

Quem entra no Pingo Doce do Strada Outlet, em Odivelas, não imagina que atrás da loja existe uma cozinha gigante, que fornece os supermercados da cadeia retalhista. Além das refeições de take away e embaladas, aquele espaço fornece ainda - em conjunto com a congénere de Aveiro - os mais de 140 restaurantes Pingo Doce. A estes vão juntar-se mais 40 que abrirão no decorrer de 2023, revelou ao Dinheiro Vivo o diretor de Meal Solutions do Pingo Doce, Óscar Costa, adiantado que serão criados 400 postos de trabalho.

Nas cozinhas centrais do Pingo Doce alia-se a confeção de refeições caseiras com a produção em larga escala, para oferecer o sabor da comida "lá de casa". Como diz Gonçalo Costa, o chef executivo responsável pelas duas cozinhas, "não há motivo para comer mal atualmente, já que oferecemos comida económica, cheia de sabor, com qualidade e feita por cozinheiros à moda antiga".

Gonçalo Costa explica que nos dois espaços são produzidas diariamente 85 referências (entradas, sopas, pratos principais e sobremesas) que depois são encaminhadas para os armazéns de Azambuja, Alfena e Algoz, de onde são distribuídas paras as lojas Pingo Doce e Recheio. Ao todo, e entre as duas cozinhas, são produzidas cerca de 41 toneladas de comida, confecionadas por mais de duas centenas de profissionais. Só em 2022 foram cozinhadas 200 receitas diferentes e o que uma cozinha faz, a outra não repete.

