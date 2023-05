BCE sobe taxas de juro em 0,25%. Há pessimismo sobre a inflação

As taxas de juro diretoras da zona euro voltaram a subir, com a taxa central de refinanciamento a aumentar de 3,5% para 3,75%, anunciou o Banco Central Europeu (BCE), esta quinta-feira.

Este novo aumento de 0,25 pontos percentuais (p.p.) traduz-se num abrandamento no ritmo de aperto monetário, já que as últimas três mexidas no custo do dinheiro agravaram as taxas de juro da zona euro em 0,5 p.p..

No entanto, o aperto vai continuar. O BCE sinalizou que está muito descontente e desagradado com a inflação persistentemente alta e com as perspetivas futuras da evolução dos preços.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em comunicado, o BCE avisa que "as perspetivas de inflação continuam a ser demasiado elevadas e durante demasiado tempo".

"Face às atuais pressões inflacionistas elevadas, o Conselho do BCE decidiu hoje [quinta-feira, 4 de maio] aumentar as suas três taxas de juro diretoras em 25 pontos base [0,25 pontos percentuais]."

"De um modo geral, a informação recebida corrobora a avaliação das perspetivas de inflação a médio prazo que o Conselho do BCE formou na sua reunião anterior", ou seja, "a inflação total registou uma descida nos últimos meses, mas as pressões subjacentes sobre os preços permanecem fortes".

O mesmo que dizer que a inflação sem contar com energia e alimentos (subjacente) não desarma, o que significa que a subida excessiva de preços já se enraizou em várias partes da economia e que assim é mais difícil de combater.

"Simultaneamente, os anteriores aumentos das taxas estão a ser transmitidos de forma vigorosa às condições monetárias e de financiamento da área do euro, embora os desfasamentos e a força da transmissão à economia real permaneçam incertos", observa a autoridade monetária presidida por Christine Lagarde.

em atualização

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia