Ações da Cofina e da Media Capital suspensas em bolsa

A CMVM suspendeu esta sexta-feira as ações da Cofina, dona do Correio da Manhã e da CMTV, e da Media Capital, que detém a TVI. Em causa a notícia avançada na quinta-feira pelo jornal Observador de que haverá negociações entre as duas empresas de media.

Segundo os comunicados do regulador, aguarda-se "a divulgação de informação relevante ao mercado".

De acordo com a notícia do Observador, a Media Capital " fez avanços para integrar a Cofina nas últimas semanas".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta negociação representa uma inversão daquilo que aconteceu em 2019, qunado foi a Cofina a tentar comprar a Media Capital.

(Em atualização)