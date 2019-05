Mourinho: "Gostava de ir para um clube que me desse as condições que dão a Klopp e Guardiola"

Na sequência da derrota do Liverpool aos pés do Barcelona nesta quarta-feira, José Mourinho disse que gostava de trabalhar num clube que lhe desse as mesmas condições de que Jurgen Klopp dispõe nos reds e Pep Guardiola no Manchester City.

"Gostava de ir para um clube e estar em condições de fazer, por exemplo, o que têm feito Jurgen e Pep. Se olhares na equipa utilizada pelo Liverpool frente ao Barcelona, quantos jogadores estavam lá antes da chegada de Klopp? Quando Pep não estava contente com os quatro defesas, nesse mesmo verão comprou outros quatro que lhe agradavam. E quando contratou Claudio Bravo, não estava contente com ele e na época seguinte comprou Ederson", recordou o ex-treinador do Manchester United, citado pela Marca.

"Jurgen está num clube e não ganha absolutamente nada durante três anos e meio e ainda assim tem a confiança e as condições para continuar. Esta temporada tem uma grande oportunidade para ganhar, mas seria a primeira vez que ganhava um título", acrescentou.

"Por isso digo que antes do meu próximo trabalho não terei conversações com um clube sem saber o que quer e o que oferece em termos de estrutura e objetivos", rematou o treinador setubalense.