Manchester City vence e mantém perseguição ao Liverpool

Diogo Jota sucede a Ronaldo com hat-trick em vitória emocionante do Wolves

O Manchester City não cedeu na perseguição ao líder Liverpool e este domingo foi ao terreno do último classificado, o Huddersfield Town vencer por 3-0, em jogo da 23.ª jornada da Premier League.

Com Bernardo Silva no banco até aos 72 minutos, a equipa de Pep Guardiola colocou-se em vantagem aos 18 minutos com um golo de Danilo. No início da segunda parte, o City fechou o resultado através de Raheem Sterling e Leroy Sane.

Com este triunfo, o quarto consecutivo no campeonato, o Manchester City mantém o quatro pontos de atraso em relação ao Liverpool, que no sábado vencera o Crystal Palace por 4-3.

Resultados da 23.ª jornada

Wolverhampton-Leicester, 4-3

Bournemouth-West Ham, 2-0

Liverpool-Crystal Palace, 4-3

Manchester United-Brighton, 2-1

Newcastle-Cardiff, 3-0

Southampton-Everton, 2-1

Watford-Burnley, 0-0

Arsenal-Chelsea, 2-0

Huddersfield-Manchester City, 0-3

Fulham-Tottenham, às 16.00

Veja aqui a classificação da Premier League