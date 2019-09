Luís Filipe Vieira: "Vou candidatar-me a mais um mandato"

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, em entrevista à TVI anunciou que irá candidatar-se a mais um mandato nas eleições que se realizam no próximo ano, voltou a falar no sonho de conquistar um título europeu e falou dos negócios João Félix, Raúl de Tomás, Carlos Vinícius, Chiquinho e Mattia Perin. Em cima da mesa esteve ainda o caso E-toupeira e a relação de amizade que mantém com o ex-assessor jurídico Paulo Gonçalves, bem como a proposta para a alteração do emblema do Benfica.

As contas da SAD

"O meu grande sonho é continuar este trajeto, ter capitais próprios, ter um ativo 500 milhões e um passivo de 384 milhões de euros. Veja que o plantel está avaliado 80 milhões e só com um jogador [João Félix] encaixámos um valor líquido de 108 milhões de euros, depois deduzidas as comissões. A dívida não me preocupa, mas quando vencer o próximo empréstimo obrigacionista, iremos reduzi-lo drasticamente ou pagá-lo na íntegra. Temos todo o património liquidado e vamos continuar a expansão no Seixal."

O investimento e a ambição europeia

"O Benfica não pode entrar na destruição. Se estivesse aqui um demagogo queria investir para apresentar uma super equipa que até podia não dar nada. Nós temos um projeto que é para continuar. O sonho de um título europeu mantém-se, mas não sei quando será concretizado. Temos um grupo de jogadores com ADN do clube, se calhar no próximo ano teremos mais um ou outro. É um objetivo é chegar a uma final europeia, nomeadamente a Champions. Vamos ter uma equipa para lutar, pois acredito no que fazemos diariamente. Não chegamos aqui de qualquer maneira, foi com estratégia e planeamento. Temos uma situação de tesouraria invejável e qualquer benfiquista deve estar orgulhoso como está o clube. Vamos ganhar mais vezes, mas o que estamos a fazer é para as próximas gerações, que vão lembrar-se de mim e dos meus companheiros de direção. Nunca pensei que chegássemos à situação financeira em que estamos atualmente."

A transferência de João Félix

"O Jorge Mendes é sempre muito badalado, mas costumo dizer que ele tem um táxi para cobrar, leva 10% de comissão. O Jorge Mendes aparece no negócio João Félix porque quando a clausula estava nos 60 milhões de euros, negociámos para que ela passasse para os 120 milhões e ficou prometido que se ele estivesse na venda por 120 milhões, teria direito à comissão. Sempre dissemos que só seria vendido por 120 milhões e a pronto. Olhe, o Jorge Mendes ainda não recebeu a comissão, vai recebê-la lentamente. A operação financeira foi transparente, a única diferença é que fomos nós que descontamos a verba paga através do project finance do Atlético de Madrid. Recebemos 90 milhões e três dias depois mais 30."

Os 20 milhões de euros pagos por Raúl de Tomás

"O Raúl é um jogador que tem um passado. Todos sabem que é goleador. O nosso scouting, que é composto por sete pessoas, foi unânime em contratar este jogador. Custou 20 milhões de euros, mas tínhamos uma pequena ferida com o Real Madrid, que já resolvemos. Não marca? Há de marcar. Se eu compro por 15 é caro, se vendo por 15 é pouco..."

Os 17 milhões que custou Carlos Vinícius

"Se calhar vão dizer daqui a uns anos que foi barato. Em junho, estive em Nápoles para o tentar contratar e oferecemos 12 milhões de euros, mas o presidente do Nápoles não aceitou. Houve um clube inglês e mais dois clubes portugueses interessados, claro que foi o Sporting e o FC Porto, mas não conseguiram lá chegar. Entendemos que devíamos comprar e foi uma decisão minha. Este negócio não tem nada a ver com o Jorge Mendes, o empresário dele é o António Teixeira e um brasileiro. O scouting do Benfica tinha referenciado o Vinicius, mas a nossa prioridade era o Raúl de Tomás e quando apareceu esta oportunidade, quando já não pensávamos nele, tentei não a perder. De certeza que quando o vendermos será por mais, mas garanto que o Benfica não faz favores a ninguém, ou o jogador interessa ou não interessa."

As compras de Chiquinho, Cadiz e Morato

"Tínhamos direito de preferência. O Chiquinho tinha ido definitivamente para o Moreirense e ficamos com 50% do passe. Quando entendemos que tinha de regressar, regressou. De certeza que vamos recuperar os quatro milhões de euros que investimos nele. O Jhonder Cadiz custou 2,5 milhões de euros? Daqui a um ano verá qual a lógica que temos neste caso. E se calhar vamos fazer outra operação destas em Portugal. Há negócios para o Benfica ganhar dinheiro. Quando comprei o Ederson, comprei dois jogadores [o outro foi Diego Lopes] dentro de um avião. Comprei-o porque tinha passado pelo Benfica, tinha saído por diziam que era um bocado desviado da cabeça, pagámos 500 mil euros e foi o que foi. Hoje um jogador do Benfica tem valor de mercado e é mais-valia. Sobre o Morato, quero dizer que o Benfica fez um ótimo negócio, os treinadores estão muito contentes com ele, e se calhar daqui a uns tempos tinha de pagar mais."

A negociação fracassada com Perín

"Foi algo que nunca sucedeu no Benfica. Negociámos em Itália, tínhamos tudo acordado para um contrato de cinco anos, mas os exames médicos e foi o que se sabe. Foi mau para o jogador e para nós, mas dificilmente poderemos pensar nele no futuro tendo em conta a lesão que ele teve."

A promessa que Taarabt não jogava mais no Benfica

"O que eu pergunto é como é que deixou passar uma brilhante carreira por ele. Com Bruno Lage tudo mudou e eu mudei de ideias pela qualidade do jogador e porque o treinador pediu para ele ficar. Estivemos ofendidos com o que ele fez, depois regressou com outra postura, melhorou o peso, e com o Lage foi o que se viu."

O e-toupeira e Paulo Gonçalves

"Vivemos num estado de direito e sou daqueles que acredita na justiça. Ilibaram o Benfica e andaram-nos a vigiar durante um ano. Sobre Paulo Gonçalves, o que se passou sei pelos jornais. Sou amigo dele, deu muito ao Benfica e é um extraordinário profissional, e estou super convencido que não será penalizado. Não colocou em causa o bom nome do Benfica. Ele tem um julgamento pela frente e deixem ver o que sucede. Garanto que não sei nada do que dizem que ele fez. Do que ouvi e li não vejo nada que lhe possam apontar. Quantas coisas fez que não comentou connosco? Várias. Os outros processos? Estou muito à vontade e volto a dizer que se alguma vez for condenado em algum processo pedirei a demissão. Tentaram combater-nos fora das quatro linhas com denúncias anónimas. A justiça pode e deve investigar o Benfica, a mim já viraram tudo, foram a minha casa quatro vezes. Mas no Benfica trabalhamos muito, o que nos fizeram foi miserável, mas vamos ser ainda mais fortes."

Emblema será mudado?

"Há uma proposta do departamento de marketing, que tem a ver com a internacionalização da marca, mas isso serão os sócios a decidir. Vamos propor em Assembleia Geral e a ideia é que o símbolo seja mais comercial."

Sobre as próximas eleições no Benfica

"Vou candidatar-me a mais um mandato. Há promessas que não vou falhar. Ainda não consegui devolver o clube aos benfiquistas, mas estou perto de o conseguir. Já conseguimos liquidar todo o património, falta-nos entregar o clube sem qualquer dívida."

A polémica com José Eduardo Moniz

"O Benfica é clube democrático. Não tenho qualquer problema com o José Eduardo Moniz. Ás vezes divergimos, mas é algo normal e quando ele não concorda, diz-me. Não temos nada um contra o outro. O ataque de José Nuno Martins a Moniz? Olhe, nunca intervim em editoriais ou conteúdos do jornal ou da Benfica TV. Nessa ocasião a única coisa que fiz foi ligar ao José Nuno Martins e lembrar que era eu que estava a levar por tabela... deve ser qualquer coisa do passado entre eles. Não considero que tenha de haver limitação de mandatos no Benfica, porque se assim fosse não tínhamos chegado onde chegamos."

O aumento da massa salarial em 40%

"Tivemos de pagar mais a quem faz parte do futuro do Benfica e todos têm cinco anos de contrato. Para alguns tivemos de fazer um grande esforço, pois também se falou outros para sair, não só João Félix. Rúben Dias? Ainda não consegui aumentar a cláusula de rescisão, mas havemos de voltar a falar, pois vir a ser o futuro capitão do Benfica e o clube não deverá perdê-lo. Faremos o esforço que tivermos de fazer para o manter. A proposta que lhe fizemos é boa, vamos ver se chegamos a um acordo."

Soares Oliveira falou em contratar um craque por ano

"Nós temos craques em casa, por que motivo vamos desfazer-nos deles? Para aumentar a cláusula a Rúben Dias vou aumentar-lhe o salário. Enquanto existirem jogadores no Seixal com competência, garanto que o Benfica não irá ao mercado. Se alguém quiser alterar isto, não será comigo... para o ano há eleições. Se houver posições que não temos no Seixal podemos comprar por 20 milhões, se for preciso. Não há avançados? Talvez o Seixal vá produzir um ou dois, um deles tem 18 anos."

Renovações com Jota e Grimaldo

"Dentro de dias está resolvido a renovação do Jota. Falta renovar com dois jogadores, um deles é o Jota, o outro é o Grimaldo. Vamos chegar a acordo, praticamente está negociado."

O valor máximo para gastar num jogador

"Depende da posição, mas já chegamos a 20 milhões de euros. Temos de estar disponíveis para investir, se for preciso, pois o Bruno Lage pode indicar um jogador, que depois terá de passar pela avaliação do scouting do Benfica."

O futuro de Bruno Lage

"Bruno Lage é o treinador do Benfica, tem mais três anos e já fiz uma abordagem para renovar com ele. A grande maioria dos benfiquistas revê-se neste projeto. Se quiserem um projeto alternativo de carregar num botão, não contem comigo."

As relações com FC Porto e Sporting

"Penso apenas no Benfica, não me preocupa os parceiros. Às vezes falamos com eles, mas não há condições no futebol português para pensar numa estratégia conjunta e isso é mau. Poderei falar com o presidente do Sporting, com o do FC Porto não há condições. A crise do Sporting? É má para o negócio. A prioridade que o Sporting deve ter é criar estabilidade. É muito má a situação que o Sporting vive neste momento, deveria estar a competir a sério com Benfica e FC Porto. Com o doutor Varandas não tenho problemas em falar, mas do FC Porto não quero falar."

O aumento da lotação do Estádio da Luz

"Estamos a falar com os projetistas para aumentar a capacidade do estádio, não sei se três, cinco ou 10 mil. Vamos aumentar a capacidade, mas ainda não está decidido. Até final do mandato saberemos a capacidade, mas quase que posso garantir que iremos aumentar a capacidade do Estádio da Luz."

O naming do estádio e do centro de estágio

"Em relação ao estádio, já fomos confrontados com duas situações: numa havia um cliente com condições financeiras mas a marca não era apetecível e noutra tivemos a marca, mas não queriam pagar o que queríamos. O preço? Não é barato. O centro de estágio passa a chamar-se Benfica Futebol Campus e vai continuar assim durante a expansão."

Sobre o dia que deixar o Benfica

"Há um timing para sair, mas acho que devo sair a meio de um mandato. Conheço-me e quando achar que devo parar, paro. Quero sair numa altura em que seja recordado e não julgado. No dia em que concluir o que prometi e que entenda que não vou acrescentar valor, sairei."