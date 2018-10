Hélder Costa é o sexto jogador mais rápido da Premier League

O português Hélder Costa, que está integrado na seleção nacional que domingo defronta a Escócia, é o sexto jogador mais rápido da Premier League, de acordo com a empresa de estatísticas Opta.

O extremo do Wolverhampton, formado no Benfica, atingiu a velocidade de 34,85 quilómetros/hora no jogo com o Manchester United, de José Mourinho, partida realizada em Old Trafford e que terminou empatada 1-1.

O jogador mais rápido da Premier League é o extremo francês Isaac Mbenza, que alinha no Huddersfield, que atingiu esta época os 34,95 km/h, seguido com o jovem inglês Dominic Calvert-Lewin, jogador orientado por Marco Silva no Everton.

Em terceiro lugar encontra-se outro inglês: Ryan Senssègnon, defesa-esquerdo de 19 anos do Fulham, que chegou aos 34,91 km/h.

Eis a lista dos 10 mais rápidos da Premier League:

1.º Isaac Mbenza (Huddersfield), 34.953 km/h

2.º Dominic Calvet-Lewin (Everton), 34.935 km/h

3.º Ryan Sessegnon (Fulham), 34.913 km/h

4.º Romelu Lukaku (Manchester United), 34.894 km/h

5.º Willian (Chelsea), 34.892 km/h

6.º Hélder Costa (Wolverhampton), 34.858 km/h

7.º Terence Kongolo (Huddersfield), 34.853 km/h

8.º Kyle Walker (Manchester City), 34.845 km/h

9.º Aaron Lennon (Burnley), 34.826 km/h

10.º Ryan Fredericks (West Ham), 34.767 km/h