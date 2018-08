Benfica suspeito de prometer 10 mil euros a jogadores do Aves. Clube nega

As suspeitas de que o Benfica prometeu pagar 10 mil euros a cada futebolista do Desportivo das Aves como incentivo para vencerem o jogo com o FC Porto da época passada, disputado em abril passado, estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público. A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias, que revela que as autoridades receberam uma denúncia anónima e realizaram já diligências para recolher indícios sobre esta situação, no âmbito do processo Mala Ciao, em que estão em causa crimes de corrupção ativa e passiva, tráfico de influências e oferta indevida de vantagens, no plano desportivo.

Na legislação nacional, pagar para incentivar a derrota de rivais é considerado crime desde o ano passado, com a criação do ilícito de oferta ou recebimento indevido de vantagem. Neste jogo entre FC Porto e Aves, o resultado final acabou por ser 2-0 favorável aos dragões.

O Benfica reagiu em comunicado, divulgado hoje, em que, em cinco pontos, garante ser falso que o clube tenha prometido dinheiro a adversários do FC Porto. "Reafirmamos de forma inequívoca que nenhum dirigente do clube cometeu qualquer ilegalidade ou fez qualquer contacto para oferecer qualquer tipo de incentivo ou vantagem nesse citado jogo, ou em qualquer outro jogo a jogadores de outros clubes", lê-se no comunicado.

"Esclareça-se que nunca o Sport Lisboa e Benfica, nem nenhum dos seus dirigentes ou agente desportivo do Clube, foi confrontado ou sequer ouvido sobre o tema", prossegue o esclarecimento do clube presidido por Luís Filipe Vieira.

Os dirigentes do Benfica, que amanhã joga na Turquia a segunda mão da terceira pre-eliminatória da Liga dos Campeões (em Lisboa venceu por 1-0 o Fenerbahce), reafirmam que permanecem serenos "tanto mais que foi por sua iniciativa que solicitou às entidades competentes uma investigação rigorosa a todos os jogos realizados nas últimas 5 épocas".

O Benfica acaba a criticar o Jornal de Notícias: "Lamentamos, por fim, assistir à forma sistemática como um título reputado como o Jornal de Notícias se tem transformado neste último ano e meio num instrumento permanente da estratégia de comunicação do FCP."