Benfica visita Vizela e FC Porto recebe V. Setúbal na 4.ª eliminatória

O Benfica vai visitar o Vizela (Campeonato de Portugal) e o FC Porto vai receber o Vitória de Setúbal, ditou o sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal, efetuado esta segunda-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Na próxima ronda da prova rainha do futebol português vão participar 32 equipas - 11 da I Liga, oito da II Liga e 13 do Campeonato de Portugal -, cujos jogos foram determinados num sorteio que, ao contrário das eliminatórias anteriores, não teve qualquer condicionante.

Além do FC Porto-Vitória de Setúbal, o Sp. Braga-Gil Vicente é o outro encontro entre duas equipas do primeiro escalão.

De acordo com o resultado do sorteio, está garantida a presença de quatro equipas do Campeonato de Portugal nos oitavos de final, em virtude dos duelos entre Pedras Salgadas e Canelas, Anadia e Beira-Mar, Sp. Espinho e Arouca e entre Sintra Football e Marinhense; e um total de sete equipas que não pertencem à I Liga, devido aos jogos entre Varzim e Loures, Académico Viseu e Feirense e entre Sertanense e Farense.

Os 16 encontros da quarta eliminatória estão agendados para o fim de semana de 23 e 24 de novembro, após a próxima paragem dos campeonatos para os compromissos das seleções nacionais.

Resultado do sorteio:

FC Porto - Vitória de Setúbal

Sp. Braga - Gil Vicente

Vizela - Benfica

Pedras Salgadas - Canelas

Varzim - Loures

Leixões - Santa Clara

Anadia - Beira-Mar

Sertanense - Farense

Paços de Ferreira - Sanjoanense

Famalicão - Académica

Académico Viseu - Feirense

Moreirense - Mafra

Sp. Espinho - Arouca

Sintra Football - Marinhense

Rio Ave - Alverca

Desp. Chaves - Belenenses SAD