United de Ruben Amorim perde pela terceira vez na Premier League: volta a ter mais derrotas que vitórias

O Manchester United de Ruben Amorim voltou às derrotas na Premier League e continua sem conseguir vencer fora de casa. Desta vez, caiu este sábado, 27 de setembro, na visita ao Brentford, por 1-3, numa partida em que Bruno Fernandes falhou um penálti que permitiria, na altura, aos red devils empatar a duas bolas, depois de ter estado a perder por 2-0 aos 20 minutos devido a um bis do brasileiro Igor Thiago.Benjamin Sesko, reforço para esta época, marcou o seu primeiro golo pelo United (26'), que reacendia a esperança de Ruben Amorim, que se desvaneceu na segunda parte com o penálti falhado e com o terceiro golo do Brentford, marcado por Mathias Jensen aos 90+5 minutos.Por sua vez, o campeão Liverpool sofreu a primeira derrota no campeonato na visita ao Crystal Palace, com quem já tinha perdido a supertaça. Os londrinos abriram o marcador aos nove minutos por Ismaïla Sarr, tendo os reds conseguido o empate aos 87 por Federico Chiesa. Só que, quando se pensava que o jogo iria terminar empatado, eis que Edward Nketiah (90' +7) fez o golo do triunfo do Palace.Quem também teve um sábado aziago foi o Chelsea, que na próxima terça-feira recebe o Benfica para a Liga dos Campeões, uma vez que foi derrotado em casa pelo Brighton por 1-3.Enzo Fernández ainda colocou os londrinos em vantagem, mas a expulsão de Chalobah no início da segunda parte deitou tudo a perder. O Brighton fez o empate pelo veterano Danny Wellbeck, consumando a reviravolta no marcador no tempo extra com os golos de Maxim De Cuyper e Wellbeck, que bisou.O grande beneficiado da ronda foi até ao momento o Manchester City, que recebeu e goleou o Burnley por 5-1, numa partida em que Matheus Nunes abriu o marcador, tendo Haaland fechado o marcador com um bis. Pelo meio os citizens beneficiaram de dois autogolos de Maxime Estève.