Ucrânia com Portugal, Espanha e Marrocos na candidatura ao Mundial de 2030

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta quarta-feira que a candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos à organização do Mundial de futebol de 2030 une, pelo desporto, dois continentes, na abertura do 47.º Congresso da UEFA, em Lisboa. "Numa candidatura única, conjunta entre as duas margens do Mar Mediterrâneo, destinada a organizar o primeiro Mundial de futebol que une, pelo desporto e os seus melhores valores, dois continentes: Europa e África", afirmou António Costa, no Congresso da UEFA, em Lisboa.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, que discursou após o chefe do Governo, classificou a candidatura ao Mundial de 2030, como "pioneira", alargando-a a todas as federações que integram a UEFA e pedindo "apoio inequívoco".

"Não há nem melhor dia nem melhor hora para vos dizer que a candidatura não é só de Portugal, Espanha e Marrocos, é nossa, é de toda a Europa unida e que conto, humildemente, com o apoio inequívoco de todas as federações que aqui estão em Lisboa para que o maior evento do Mundo aconteça também em Portugal e que a isso entregarei toda a minha energia", disse.

No Centro de Congressos de Lisboa, onde decorre o 47.º Congresso da UEFA, que reelegerá o esloveno Aleksander Ceferin na presidência da UEFA, António Costa lembrou o atual contexto de guerra na Europa, e os seus impactos no desporto e no futebol, destacando o papel que ambos podem assumir no regresso da paz.

"O futebol e o desporto não são instrumentos de guerra, mas sim veículos de paz e de diálogo entre os povos. A história da humanidade está carregada de bons exemplos sobre como através do desporto - neste caso do futebol - se pode chegar à Paz, à tolerância e à compreensão do mundo", afirmou.

António Costa considerou "fundamental e insubstituível" o papel da UEFA para a "vitória da paz", afirmando: "O impacto dos eventos desportivos, o número de pessoas que assistem e as emoções que permitem vivenciar, fazem do desporto uma plataforma com um alcance e potencial único que não pode deixar de ser utilizado também com este objetivo".

O primeiro-ministro classificou Portugal como "um parceiro de referência da UEFA" e reiterou a vontade do país em querer continuar a trabalhar com a organização de cúpula do futebol europeu, lembrando a organização da fase final da Liga das Nações, a final a oito da Liga dos Campeões, em 2020, e a final da Champions em 2021, ambas em contexto de pandemia.

"Temos assim todas as condições para continuar a ser parceiros da UEFA, e também da FIFA, para a organização de eventos desportivos globais", disse.

Durante o discurso da abertura, o primeiro-ministro anunciou a candidatura de Portugal à organização da final da Liga dos Campeões feminina de futebol em 2025, e aproveitou para enaltecer os feitos da seleção nacional feminina de futebol, que pela primeira vez se qualificou para uma fase final do Mundial.

O presidente da FPF, que deixará o cargo de vice-presidente da UEFA, por atingir o limite de idade, e é candidato único ao Conselho da FIFA, lembrou os desafios como "a pandemia, o ataque da Superliga ou a guerra da Ucrânia", considerando que "a UEFA teve sempre um caminho bem definido e um líder para o trilhar".

Fernando Gomes garantiu a total disponibilidade da FPF para trabalhar com a UEFA, e considerou que "foi através da entrega, da dádiva ou da colaboração incondicional" que o organismo português acabou "por aprender os caminhos do sucesso desportivo".

"Em 10 anos sagrámo-nos campeões europeus e mundiais de futebol de praia, bicampeões europeus e mundiais de futsal, campeões Europeus de sub-17 e sub-19, duas vezes finalistas europeus de sub-21, campeões europeus e vencedores da Liga das Nações. Pela primeira vez na nossa história, estaremos presentes na fase final de um campeonato do Mundo feminino. Demos para receber de volta", disse.