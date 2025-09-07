Torreense junta Supertaça feminina à Taça ao bater novamente ‘penta’ Benfica

O Torreense conquistou pela primeira vez a Supertaça feminina de futebol, ao vencer por 2-1 o Benfica, pentacampeão nacional, que já tinha batido na final da Taça de Portugal. O jogo doi deputado este domingo, 07 de setembro, no estádio Coimbra da Mota, em Cascais.As ‘encarnadas’ foram as primeiras a marcar, por Diana Silva, quando ainda nem um minuto estava decorrido, mas o emblema de Torres Vedras concretizou a reviravolta, ainda na parte inicial, com golos de Konst, aos 11, e Jesi Rossman, aos 36.O Torreense inscreveu o seu nome na lista de seis vencedores da Supertaça, sucedendo no historial ao Sporting, que, tal como o Benfica, já ergueu este troféu em três ocasiões..Quando a campeã mundial e a campeã europeia se encontram, ganha o futebol feminino.Diana Gomes reforça a defesa da equipa de futebol feminino do Benfica