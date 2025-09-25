Taça de Portugal: o sorteio completo da terceira eliminatória

A Cidade do Futebol acolheu, no início da tarde desta quinta-feira, 25 de setembro, em Oeiras, o sorteio dos 32 avos de final da Taça de Portugal, a 3.a eliminatória desta competição. A fase já contará com a presença dos três grandes.Além de Benfica, Porto e Sporting, outros 61 clubes estiveram contemplados no sorteio, sendo estes os 18 da I Liga, 11 da II Liga, 10 da Liga 3, 16 do Campeonato de Portugal e mais nove dos campeonatos distritais somando um total de 64 emblemas.Entre as principais equipas do país, o Porto acabou por ter o adversário mais acessível: os dragões enfrentam o Celorisense, do Campeonato de Portugal, enquanto Benfica duela frente ao Chaves, da II Liga, e o Sporting, atual campeão da competição, visita o Paços de Ferreira, também no segundo escalão do futebol português.Os confrontos da terceira ronda da competição estão marcados para o fim de semana de 18 e 19 de outubro. Confira os resultados do sorteio da Taça de PortugalAlpendorada x Estrela da AmadoraSão João de Ver x FamalicãoEspinho x Santa ClaraAcadémico de Viseu x Gil VicentePaços de Ferreira x SportingUnião de Lamas x Vitória SCFafe x MoreirenseVila Real x TondelaFornos de Algodres x AVS SADBragança x BragaSintrense x Rio AveChaves x BenficaRebordelo x Nacional da MadeiraBelenenses x Estoril PraiaUnião de Leiria x AlvercaAnçã x Casa PiaPortimonense SAD x AroucaCeloricense x FC PortoLourosa x ResendeCaldas x MirandelaSporting da Covilhã x União NogueirenseSilves x LouletanoComércio e Indústria x Vianense1.º Dezembro x Benfica de Castelo BrancoMarco 09 x FarenseTorreense x OliveirenseAtlético x FelgueirasVila Meã x Vila CaízMortágua x Portimonense SCAnadia x MarinhenseAmarante x LeixõesLusitano de Évora x Olivais e Moscavide.Como o Estrela da Amadora recuperou a Taça de Portugal penhorada.Sporting vence Benfica e conquista a Taça de Portugal. Leão garante a dobradinha 23 anos depois