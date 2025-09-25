Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Desporto

Taça de Portugal: o sorteio completo da terceira eliminatória

Benfica vai a Paços de Ferreira e Sporting defronta o Chaves; Porto tem adversário mais acessível e mede forças com o Celorisense, do Campeonato de Portugal.
Nuno Tibiriçá
A Cidade do Futebol acolheu, no início da tarde desta quinta-feira, 25 de setembro, em Oeiras, o sorteio dos 32 avos de final da Taça de Portugal, a 3.a eliminatória desta competição. A fase já contará com a presença dos três grandes.

Além de Benfica, Porto e Sporting, outros 61 clubes estiveram contemplados no sorteio, sendo estes os 18 da I Liga, 11 da II Liga, 10 da Liga 3, 16 do Campeonato de Portugal e mais nove dos campeonatos distritais somando um total de 64 emblemas.

Entre as principais equipas do país, o Porto acabou por ter o adversário mais acessível: os dragões enfrentam o Celorisense, do Campeonato de Portugal, enquanto Benfica duela frente ao Chaves, da II Liga, e o Sporting, atual campeão da competição, visita o Paços de Ferreira, também no segundo escalão do futebol português.

Os confrontos da terceira ronda da competição estão marcados para o fim de semana de 18 e 19 de outubro.

Confira os resultados do sorteio da Taça de Portugal

Alpendorada x Estrela da Amadora

São João de Ver x Famalicão

Espinho x Santa Clara

Académico de Viseu x Gil Vicente

Paços de Ferreira x Sporting

União de Lamas x Vitória SC

Fafe x Moreirense

Vila Real x Tondela

Fornos de Algodres x AVS SAD

Bragança x Braga

Sintrense x Rio Ave

Chaves x Benfica

Rebordelo x Nacional da Madeira

Belenenses x Estoril Praia

União de Leiria x Alverca

Ançã x Casa Pia

Portimonense SAD x Arouca

Celoricense x FC Porto

Lourosa x Resende

Caldas x Mirandela

Sporting da Covilhã x União Nogueirense

Silves x Louletano

Comércio e Indústria x Vianense

1.º Dezembro x Benfica de Castelo Branco

Marco 09 x Farense

Torreense x Oliveirense

Atlético x Felgueiras

Vila Meã x Vila Caíz

Mortágua x Portimonense SC

Anadia x Marinhense

Amarante x Leixões

Lusitano de Évora x Olivais e Moscavide

