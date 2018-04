Jesus e a hipótese de treinar o Atlético Madrid: "Não se sabe o amanhã"

Pub

Técnico do Sporting disse que "nunca se sabe o que pode acontecer", mas que não gosta de fazer "demasiados planos"

Jorge Jesus, a poucos dias de defrontar o Atlético Madrid para os quartos de final da Liga Europa, deu uma entrevista ao jornal espanhol Marca em que falou do encontro com a equipa madrilena, "a mais forte da competição" segundo o técnico leonino. Além do jogo propriamente dito, Jorge Jesus comentou os rumores que dão conta de ser um dos favoritos a suceder a Diego Simeone, atual treinador dos colchoneros.

"Não sei. Não posso dizer mais nada sem ser que Simeone está a fazer um trabalho brutal e não sei quais são as suas intenções. Não posso falar de coisas que não passam por mim", afirmou o português relativamente aos rumores.

Sobre se gostaria de treinar o clube madrileno no futuro, caso Simeone decida abandonar o banco do Atlético Madrid, o treinador da equipa de Alvalade disse que nunca se sabe o que pode acontecer: "Não sei qual é o meu futuro. Estou num clube grande em Portugal e, como é óbvio, só posso sair para um projeto que seja grande. Não se sabe o amanhã. Todos os dias as ideias mudam e não gosto de fazer demasiados planos".

Na mesma entrevista à Marca, Jorge Jesus comentou assuntos relacionados com o jogo e a sua envolvente. Mostrou-se surpreendido por Gaitán, que orientou no Benfica, não ter vingado em Madrid, e falou ainda sobre guarda-redes, mais concretamente Oblak, que também foi seu jogador nos encarnados, e Rui Patrício, que defende atualmente as redes leoninas, afirmando que são "dois dos cinco melhores guarda-redes do mundo".

Sobre a estrela maior do Atlético Madrid - o francês Griezmann - afirmou que será mais difícil de marcar do que Lionel Messi. Isto porque Griezmann muda mais de posição do que o argentino.

Sporting e Atlético Madrid defrontam-se na capital espanhola na próxima quinta-feira, dia 5 de abril, às 20:05 (hora em Portugal).