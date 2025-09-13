Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Suarez festeja o golo da vitória.
Desporto

Sporting 'vira' resultado e vence Famalicão por 2-1

O Sporting segue no segundo lugar, com 12 pontos, em igualdade com o Moreirense, a três do FC Porto.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Sporting venceu este sábado (13) por 2-1 na visita ao Famalicão, que sofreu a primeira derrota da época, em jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, no qual esteve em desvantagem.

No Estádio Municipal de Famalicão, Gustavo Sá deu, aos 17 minutos, vantagem à equipa da casa, mas Pedro Gonçalves (22) e Luis Suarez (65) viraram o resultado a favor dos bicampeões nacionais, que vinham de uma derrota frente ao FC Porto (2-1).

O Sporting segue no segundo lugar, com 12 pontos, em igualdade com o Moreirense, a três do FC Porto, que lidera, enquanto o Famalicão ocupa o quinto posto, com 10, os mesmos que o Benfica, que é quarto.

I Liga
Sporting
Famalicão

