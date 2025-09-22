Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Luis Suárez e Pedro Gonçalves festejam o golo inauguralEPA/RODRIGO ANTUNES
Sporting vence Moreirense por 3-0 com dois golos de penálti e a estreia de Ioannidis a marcar (Veja os golos)

Luis Suárez (76 minutos), Pedro Gonçalves (90') e Ioannidis (90+4') marcaram os golos dos leões, que ascenderam provisoriamente ao segundo lugar.
David Pereira
O Sporting venceu esta segunda-feira à noite o Moreirense por 3-0, em partida da sexta jornada da I Liga, e ascendeu provisoriamente ao segundo lugar do campeonato.

Luis Suárez (76 minutos) e Pedro Gonçalves (90'), ambos na conversão de penáltis, marcaram os dois primeiros golos dos leões, antes de o avançado grego Ioannidis (90+4') sentenciar o resultado.

A equipa liderada por Rui Borges passa assim a somar 15 pontos, menos três do que o líder FC Porto. O Benfica (menos um jogo) segue na terceira posição, com 13 pontos, os mesmos do Gil Vicente. Moreirense (12 pontos) e Famalicão (11) fecham o top5.

Veja os golos:

I Liga
Sporting
Moreirense

