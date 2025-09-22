Sporting vence Moreirense por 3-0 com dois golos de penálti e a estreia de Ioannidis a marcar (Veja os golos)

O Sporting venceu esta segunda-feira à noite o Moreirense por 3-0, em partida da sexta jornada da I Liga, e ascendeu provisoriamente ao segundo lugar do campeonato. Luis Suárez (76 minutos) e Pedro Gonçalves (90'), ambos na conversão de penáltis, marcaram os dois primeiros golos dos leões, antes de o avançado grego Ioannidis (90+4') sentenciar o resultado.A equipa liderada por Rui Borges passa assim a somar 15 pontos, menos três do que o líder FC Porto. O Benfica (menos um jogo) segue na terceira posição, com 13 pontos, os mesmos do Gil Vicente. Moreirense (12 pontos) e Famalicão (11) fecham o top5.Veja os golos: