Sporting empata com o Arsenal mas com Adán o sonho está sempre vivo

Gonçalo Inácio cabeceia para o primeiro golo do Sporting.

Uma hora de grande espetáculo esta quinta-feira em Alvalade num jogo em que Sporting e Arsenal empataram 2-2 na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa. Um resultado que acaba por deixar tudo em aberto para o jogo da próxima semana, em Londres, onde a equipa de Rúben Amorim vai lutar pelo sonho de continuar em prova.

A avaliar pelo jogo de ontem, em que Adán foi gigante, os leões estiveram a perder, deram a volta e, quando tinham tudo para vencer o jogo - Paulinho desperdiçou o 3-1 -, acabaram por sofrer a igualdade devido a um autogolo de Morita.

Ricardo Esgaio no lugar de Bellerín, lesionado, foi a principal novidade do onze de Rúben Amorim, uma vez que tendo em conta a ausência de Manuel Ugarte, já era esperado que Pedro Gonçalves recuasse para a linha média para fazer dupla com Morita. Já o Arsenal fez mudanças mais profundas, afinal está empenhado na luta pelo título em Inglaterra, razão pela qual o treinador Mikel Arteta mudou seis jogadores em relação ao jogo anterior.

Foi aproveitando alguma falta de rotina do onze dos gunners, mas sobretudo uma estratégia que passava por pressionar em zonas estratégicas da saída de bola dos ingleses, que o Sporting começou por surpreender e esteve mesmo à beira de marcar quando Pedro Gonçalves rematou ao lado, em velocidade, depois de passar por Jorginho e Saliba. Os leões mostravam que estavam ali para fazer pela vida e não tinham receio do líder da Premier League.

Arteta estava, obviamente, incomodado com a forma como as coisas estavam a decorrer e, por isso, aproveitou uma paragem no jogo devido a uma lesão de Paulinho para chamar todos os seus jogadores. Era preciso corrigir posicionamentos e comportamentos. E a verdade é que essa chamada de atenção teve, de imediato, resultados práticos. O Arsenal assumiu o jogo, sem grande perigo, é certo, mas a verdade é que acabou por chegar à vantagem aos 23 minutos, na sequência de um canto de Fábio Vieira, que Saliba aproveitou para cabecear para o fundo da baliza.

O golo teve o condão de voltar a reacender a chama sportinguista, que respondeu na mesma moeda, aos 34 minutos, depois de o guarda-redes Matt Turner ter defendido um remate de longe de Gonçalo Inácio. Na sequência da respetiva cobrança do canto, por Marcus Edwards, lá apareceu Inácio a imitar o gesto de Saliba, restabelecendo a igualdade no marcador.

O jogo estava bom, com lances de perigo dos dois lados, e até ao intervalo as duas equipas podiam ter voltado a marcar. Primeiro, Adán defendeu um cabeceamento de Xhaka em cima da linha de baliza, e depois um erro defensivo do Arsenal foi desaproveitado por Paulinho e Edwards.

A segunda parte começou carregada de emoção, jogada a alta velocidade. E com um enorme Adán, que começou com uma enorme defesa perante Gabriel Martinelli, que apareceu isolado. Logo a seguir Fábio Vieira rematou junto ao poste... mas na primeira vez que o Sporting conseguiu respirar, chegou o golo de Paulinho, que aproveitou uma defesa incompleta de Turner a remate de Pedro Gonçalves. Os leões davam a volta ao marcador e confirmavam que tudo era possível, mesmo com alguns sustos à mistura - Martinelli só não fez o empate porque St. Juste fez um corte fantástico.

Eram momentos frenéticos e, aos 61 minutos, Paulinho perdeu uma oportunidade de ouro para fazer o 3-1. Não marcou e o castigo surgiu logo a seguir com Morita a ser infeliz e a desviar um remate de Granit Xhaka do qual resultou o empate.

A partir desse momento, o Arsenal conseguiu acalmar o jogo, gerindo o empate com as sucessivas trocas de passes entre os seus jogadores, que são, afinal, a matriz que Mikel Arteta implementou na equipa que lidera a Premier League. Rúben Amorim ainda tentou mexer com o jogo, lançando Nuno Santos e Chermiti, mas nessa altura já faltavam as forças, depois de uma hora de jogo a alta rotação.

O empate 2-2 acaba por deixar tudo em aberto para o jogo da próxima semana em Londres, mas a tarefa que espera o Sporting não é fácil, ainda para mais porque vai entrar em campo sem Coates e Morita, que vão cumprir castigo por terem completado uma série de cartões amarelos. Mas, como se costuma dizer, o sonho comanda a vida. E ele continua bem vivo.

carlos.nogueira@dn.pt