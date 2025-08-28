Sp. Braga fecha play-off com agregado de 9-1 e assegura Liga Europa. Santa Clara falha Liga Conferência

O Sporting de Braga garantiu esta quinta-feira (28 de agosto) presença na fase de liga da Liga Europa de futebol, ao golear em casa o Lincoln Red Imps, de Gibraltar, por 5-1, em jogo da segunda mão do play-off.No Estádio Municipal de Braga, Gabri Martínez 'bisou', com golos aos 41 e 45+1 minutos, depois de Vítor Carvalho ter inaugurado o marcador, aos 12, e de Sandro Vidigal (77), e Pau Victor (82) também terem marcado.. O Lincoln Red Imps, que há uma semana foi goleado na primeira mão por 4-0, jogada no Estádio Algarve, marcou aos 89 minutos, por intermédio de Kike Gomez.. O Sporting de Braga, que se junta ao FC Porto na fase de liga da segunda prova europeia de clubes, cujo sorteio se realiza na sexta-feira, afastou o Levski Sofia e o Cluj nas duas rondas de qualificação que antecederam o play-off.. Já o Santa Clara falhou esta quinta-feira o apuramento para a fase de liga da Liga Conferência de futebol, ao empatar sem golos no terreno dos irlandeses do Shamrock Rovers, em jogo da segunda mão do play-off de apuramento.No Estádio Tallaght, em Dublin, a formação portuguesa não conseguiu inverter a derrota por 2-1 sofrida há uma semana, nos Açores, frente aos vice-campeões irlandeses e atuais líderes do campeonato local.O Santa Clara, quinto classificado da última edição da I Liga, procurava uma inédita presença na fase de liga da terceira competição europeia de clubes..Benfica e Sporting com dois tubarões e um bombom cada no sorteio da 'Champions’