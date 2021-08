Sérgio Conceição diz que Sporting é o favorito à conquista do título nacional

O treinador do FC Porto apontou este sábado quatro candidatos à conquista do título nacional de futebol, no entanto destacou o campeão Sporting como favorito. Em conferência de antevisão da partida da primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, frente o Belenenses SAD, salientou a necessidade de fazer um trabalho que permita reconquistar o troféu.

"Vejo quatro candidatos. O FC Porto, Sporting, Benfica e Sporting de Braga. Da mesma forma, veja que a equipa do Sporting é a favorita. Foi campeã e temos que fazer o nosso trabalho para conquistar esse título que nos pertenceu. Vejo dessa forma, quatro equipas e qualquer uma delas a lutar pelo campeonato", começou por dizer.

O técnico portista referiu ainda que acredita que a equipa está preparada para começar da melhor forma o campeonato e analisou o adversário.

"Julgamos sempre estar preparados. A nossa dinâmica ofensiva não tem a ver com um jogador, tem a ver com o coletivo, tem a ver com esse trabalho que é feito semanalmente para quando chegarem os jogos estejamos preparados sempre de acordo com o que somos e queremos. Ajustando uma ou outra coisa e percebendo quais são as fragilidades do adversário, os pontos fracos e fortes. A equipa do Belenenses é bem organizada em termos defensivos, fez no ano passado um bom campeonato e pelos jogos que realizou esta época contra equipas até teoricamente mais fortes teve sempre bom comportamento a nível defensivo e estamos preparados para isso e aquilo que vai acontecer", salientou ainda.

Sérgio Conceição foi ainda questionado sobre as opções de mercado e se o clube ainda vai contratar mais jogadores.

"Não sou diretor financeiro, não sei se há capacidade. O que eu vejo muitas vezes a dizer: 'Sérgio tens de ir buscar um lateral, um avançado, um médio'. Eu não tenho de ir buscar ninguém. Já tenho cinco filhos a jogar no jardim, já me dão um trabalho dos diabos. Os jogadores não são para mim, para jogar no meu quintal, não sou eu que os compro. Eu posso dar uma opinião técnica, e depois há todo um desenvolvimento e as negociações e muitas vezes o clube, como sabem, não é capaz de chegar, por este ou por aquele motivo, àquilo que nós queremos", frisou.

O técnico dos 'dragões' explicou ainda porque considera a manutenção do núcleo duro do plantel benéfica. "Eu quero manter os jogadores que eu acho que são imprescindíveis na equipa, que são os que fazem parte da base do ano passado, mas não podemos virar a cara a quem bater a cláusula e levar esses jogadores. Somos mais vendedores do que compradores", explicou.

Sérgio Conceição revelou também a indisponibilidade de Grujic para a estreia no campeonato. Por outro lado, Uribe está recuperado e fará parte das opções do técnico.

O FC Porto recebe domingo, no Estádio do Dragão, o Belenenses SAD, às 18:00 horas, numa partida relativa à primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol.