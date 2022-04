Seleção portuguesa de futebol apoia luta contra o cancro de Van Gaal

A seleção portuguesa de futebol mostrou-se esta terça-feira solidária com o treinador dos Países Baixos, Louis Van Gaal, numa mensagem na conta oficial da rede social Twitter, após o técnico anunciar no domingo ter cancro na próstata.

"A seleção de Portugal e os portugueses estão contigo. Força, Louis Van Gaal!", lê-se, na publicação, junto a uma fotografia do atual selecionador neerlandês.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na segunda-feira, a UEFA, antigos clubes e futebolistas também demonstraram o seu apoio a Van Gaal, cuja doença oncológica foi classificada como de tipo agressivo.

O treinador garantiu que a sua intenção é manter-se como selecionador dos Países Baixos no Mundial2022, no Qatar, no qual a equipa 'laranja' está integrada no grupo A, com o país anfitrião, o Equador e o Senegal.