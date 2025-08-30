Ruben Amorim consegue primeira vitória da época nos minutos finais graças a um penálti de Bruno Fernandes

Foi no último suspiro que o Manchester United conseguiu a primeira vitória da temporada ao quarto jogo realizado. A equipa treinada por Ruben Amorim, que a meio da semana tinha sido afastada da Taça da Liga por uma equipa do quarto escalão, venceu este sábado, 30 de agosto, o Burnley, em Old Trafford, por 3-2.O golo que fez o treinador português suspirar de alívio surgiu ao sétimo minuto do tempo extra da partida através de um penálti marcado por Bruno Fernandes.O Manchester United até tinha ido para o intervalo a vencer graças a um autogolo de Josh Cullen. Aliás, este tinha sido o segundo golo na própria baliza que beneficiou os red devils na Premier League..Só que a segunda parte trouxe a angústia de volta a Amorim e aos seus jogadores, afinal logo aos 55 minutos Lyle Foster fez o empate. Só que na resposta o United voltou a colocar-se em vantagem graças a um passe de Diogo Dalot para o camaronês Bryan Mbuemo marcar, tornando-se o primeiro jogador dos red devils a marcar na Premier League esta época.O alívio dos adeptos da casa durou apenas nove minutos, pois Jaidon Anthony aproveitou um erro defensivo do United para repor a igualdade.A salvação surgiu quando Amad Diallo foi puxado por um defesa quando entrava na área. Após consultar o VAR, o árbitro mandou marcar o penálti que Bruno Fernandes marcou e permitiu o regresso da alegria a Old Trafford..Nos outros jogos do dia, o Chelsea, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, venceu o Fulham de Marco Silva por 2-0, graças aos golos de Enzo Fernández (penálti) e João Pedro.Já o Wolverhampton, treinado por Vítor Pereira, continua sem pontuar, tendo desta vez sido derrotado em casa pelo Everton, por 2-3, numa partida que teve dois golos portugueses: Rodrigo Gomes pelos wolves e Beto pelos visitantes.Quem perdeu pela primeira vez na Premier League foi o Tottenham, que foi surpreendido em casa pelo Bournemouth (0-1), com o único golo da partida a ser apontado pelo ex-portista Evanilson.Finalmente, o Sunderland venceu em casa o Brentford por 2-1, numa partida em que esteve em desvantagem..Ruben Amorim "chocado" com eliminação frente a equipa do quarto escalão. "Algo tem de mudar", avisou