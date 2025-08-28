Ruben Amorim "chocado" com eliminação frente a equipa do quarto escalão. "Algo tem de mudar", avisou

Ruben Amorim sofreu esta quarta-feira, 27 de agosto, uma das maiores humilhações da sua carreira de treinador ao ver o seu Manchester United ser eliminado da Taça da Liga inglesa pelo modesto Grimbsy Town, do quarto escalão.Os red devils estavam a perder por 0-2 ao intervalo, conseguiram empatar depois e levaram o jogo para o desempate por penáltis, onde a surpresa se confirmou. O treinador português não se conteve no final da partida e admitiu estar "chocado". ."Tentamos lutar por muitas coisas, mas quando tens estes momentos, precisamos de dar a cara. Sentes que algo tem de mudar, mas não vamos mudar 22 jogadores outra vez", afirmou Amorim, em jeito de recado aos seus jogadores.Questionado sobre se a derrota estava relacionada com os erros do guarda-redes Onana, o treinador português não hesitou: "Com todo o respeito, quando defrontas uma equipa da quarta divisão, não é o guarda-redes o culpado. É tudo. É o ambiente e a forma como encaramos a competição." "Neste momento, as pessoas prestam atenção a tudo, cada detalhe é enorme. Nesta exibição os jogadores falaram muito alto por mim”, acrescentou.Na sequência desta desilusão, o técnico do Manchester United pediu "desculpa" aos adeptos. "Temos um jogo no fim de semana e depois duas semanas de descanso. Vamos resolver as coisas”, prometeu.Ruben Amorim considerou que "a melhor equipa e a única que esteve em campo venceu" e que "os melhores jogadores perderam, porque uma equipa pode vencer qualquer grupo de jogadores". "Os jogadores falaram muito alto e foram muito claros no que disseram. Estávamos completamente perdidos em campo. Quando perdes, mas vês algo novo, é diferente, mas é difícil falar quando acontece o que vimos", sublinhou o treinador português, que não esqueceu a desilusão. .Ruben Amorim entra a perder em casa na Premier League frente ao Arsenal de Gyökeres (veja o golo).Benjamin Sesko é reforço para Ruben Amorim. Manchester United paga 85 milhões de euros