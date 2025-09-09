Portugal vence Escócia por 2-0 no apuramento para o Euro2027 de sub-21

Portugal somou esta terça-feira, 9 de setembro, o segundo triunfo na qualificação para o Campeonato de Europa sub-21 de 2027, ao impor-se por 2-0 na visita à Escócia, na segunda jornada do Grupo B.Em Motherwell, a seleção comanda por Luís Freire, que na sexta-feira derrotou o Azerbaijão por 5-0, venceu com golos de Rodrigo Mora, aos 20 minutos, e Roger Fernandes, aos 55.. Portugal, que viu Mateus Fernandes ser expulso aos 72 minutos, segue na liderança do Grupo B, com seis pontos, em igualdade com a República Checa, segunda, que esta terça-feira se impôs a Gibraltar por 2-1.